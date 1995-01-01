«Бизнес Online»: Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА

Господи, а разговоров то было... Одного испанца из Севильи арендуют, другого испанца арендуют. А в итоге, Гогуа.... *facepalm*
Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа приехал в Москву для медобследования и подписания контракта с ЦСКА.
В «Тамбове» футболист получал 250 тысяч рублей в месяц. По соглашению с ЦСКА, его зарплата вырастет почти в восемь раз и составит 300 тысяч евро в год, пишет «Бизнес Online».
Отступные, прописанные в контракте Гогуа с тамбовским клубом, составляют 400 тысяч евро.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что Гогуа уже в среду может стать игроком ЦСКА.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.