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    «Бизнес Online»: Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА

    Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа приехал в Москву для медобследования и подписания контракта с ЦСКА.

    В «Тамбове» футболист получал 250 тысяч рублей в месяц. По соглашению с ЦСКА, его зарплата вырастет почти в восемь раз и составит 300 тысяч евро в год, пишет «Бизнес Online».

    Отступные, прописанные в контракте Гогуа с тамбовским клубом, составляют 400 тысяч евро.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что Гогуа уже в среду может стать игроком ЦСКА.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 6 минут назад

      Господи, а разговоров то было... Одного испанца из Севильи арендуют, другого испанца арендуют. А в итоге, Гогуа.... *facepalm*

      0
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      Рейтинг: +898

      Mirak92 26 минут назад

      Но с Чехии придет другой))

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