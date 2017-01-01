Уна перейдет из «Наполи» в «Ниццу» на правах аренды. Сумма выкупа – 25 миллионов

Полузащитник «Наполи» Адам Уна проведет остаток сезона в «Ницце», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.
По его информации, стороны договорились о контракте с правом выкупа за 25 миллионов евро. В случае активации опции покупки итальянский клуб получит 30% от последующей продажи 22-летнего алжирца.
Воспитанник «Бордо» перешел в неаполитанский клуб в июле 2017-го года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро.
В 26-ти матчах прошлого сезона Уна забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его текущий контракт с вице-чемпионами Италии рассчитан до июля 2022-го года. Цена по Transfermarkt – 10 миллионов.
- «Наполи» в первом туре Серии А обыграл «Фиорентину» со счетом 4:3.
- «Ницца» начала сезон Лиги 1 с двух побед и занимает четвертое место в таблице.