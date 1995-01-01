Football Italia: «Интер» согласовал с «МЮ» аренду Санчеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес продолжит карьеру в «Интере».
Клубы согласовали аренду сроком на один сезон без права выкупа, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские и английские источники. Ожидается, что итальянский клуб покроет 5 миллионов евро из годовой зарплаты чилийца в «Юнайтед», составляющей 23 миллиона.
- Санчес пополнил состав «МЮ» в январе 2018-го года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна и доплатой в размере 34 миллиона фунтов.
- В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров. Из возможных 2430-ти минут на поле он провел только 1190.
- Его контракт рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов.