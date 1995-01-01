Football Italia: «Интер» согласовал с «МЮ» аренду Санчеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес продолжит карьеру в «Интере».

Клубы согласовали аренду сроком на один сезон без права выкупа, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские и английские источники. Ожидается, что итальянский клуб покроет 5 миллионов евро из годовой зарплаты чилийца в «Юнайтед», составляющей 23 миллиона.