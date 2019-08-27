Лига чемпионов. «Краснодар» еще раз проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из турнира

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

Хозяева поля вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Даниила Уткина, однако практически сразу же греки отыгрались – отличился Юссеф Эль-Араби. А в начале второго тайма марокканец оформил дубль, установив итоговый счет поединка.

Таким образом, по сумме двух встреч «Олимпиакос» пробился в групповой этап ЛЧ, а «Краснодар» получил путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Олимпиакос (Греция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Уткин, 10: 1:1 – Эль-Араби, 11; 1:2 – Эль-Араби, 48.

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Стоцкий, Ольссон, Уткин (Игнатьев, 67), Вандерсон, Вилена, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Мерия, Элабделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Цимикас, Поденсе (Камара, 84), Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Эль-Араби (Судани, 73).

Предупреждения: Стоцкий, 25; Намли, 70; Ольссон, 75; Спайич, 76 – нет.

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