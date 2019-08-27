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    Лига чемпионов. «Краснодар» еще раз проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из турнира

    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

    Хозяева поля вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Даниила Уткина, однако практически сразу же греки отыгрались – отличился Юссеф Эль-Араби. А в начале второго тайма марокканец оформил дубль, установив итоговый счет поединка.

    Таким образом, по сумме двух встреч «Олимпиакос» пробился в групповой этап ЛЧ, а «Краснодар» получил путевку в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

    Краснодар (Россия) – Олимпиакос (Греция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Уткин, 10: 1:1 – Эль-Араби, 11; 1:2 – Эль-Араби, 48.

    «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Стоцкий, Ольссон, Уткин (Игнатьев, 67), Вандерсон, Вилена, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

    «Олимпиакос»: Жозе Са, Мерия, Элабделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Цимикас, Поденсе (Камара, 84), Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Эль-Араби (Судани, 73).

    Предупреждения: Стоцкий, 25; Намли, 70; Ольссон, 75; Спайич, 76 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2019 23:51
    Комментарии38
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      Рейтинг: +11853

      slavutiq70 1 час назад

      Да не надо говорить что это не наш турнир,,,,91 год победа Спартака над Реалом 3-1 и выход в полуфинал,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      woyser 1 час назад

      Ледяной душ для быков! Полная греческая раскатка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Идите все на х.у.й.!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV 2 часа назад

      я же сказал будет берг будет просер опять, физруки галицкого увы сами не могут менять расстановку, больно, когда вливаются огромные бабки в команду, а на такие простые вещи не обращают внимания

      0
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      Рейтинг: +503

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      с победой болел сПАРТАКА которые феерили на трибуне гостей

      1
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      Рейтинг: +11853

      slavutiq70 > Серёга Краснодарский 1 час назад

      Ты просто болен,,,обратись к специалисту,,,,,

      0
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      Рейтинг: +388

      Сенситив 2 часа назад

      ну вот, считай, что Быки познакомились с ЛЧ, до соплей должно быть обидно, хотя и по делу, соперник оказался классом повыше, а значит есть повод расти и доказывать, что данный просёр - лёгкое недоразумение на фоне потерь основного состава и зажигать в ЛЕ, как-то так...))

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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > Сенситив 2 часа назад

      в ле не отбить бабло затраченное, плюс травмы, так что ставка на рпл должна быть, вроде один из физруков матвеев сказал сейчас что мол мыслями уже в урале

      0
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II > Сенситив 1 час назад

      Прекрасное знакомство,если ещё раз туда попадут,то руководство должно снабжать их смазкой и ******,а так же провести массаж простаты,чтобы им легче было в соревновании получать во все дыры

      0
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      Рейтинг: +2704

      paracetamol 2 часа назад

      Рановато быкам с чемпионами играть. Для внутреннего потребления...

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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > paracetamol 2 часа назад

      как и зениту кроме своих фармов
      уфа 1-0

      0
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II > Вальдемар IV 1 час назад

      Сказало вечно обосранное пищащее дерьмо. Главное ошибкой твоего бати было что ты не засох в простынке

      0
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      Рейтинг: +2736

      AtticusFinch 2 часа назад

      И снова те же звезды матча - Берг Камболов Спайич

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      Рейтинг: +4010

      3a zenit 3 часа назад

      позорище сраное,дома могли бы и выиграть ракальё всегда 4 место.

      0
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      Рейтинг: +106

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Кстати второй гол греков был забит по конспектам Заболотного.

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