Адиев: «Общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить в «Ахмате» Рашида Рахимова.

«Да, я общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном. В РПЛ 16 хороших тренеров, им всем я желаю, как можно дольше работать в своих командах», – сказал Адиев.