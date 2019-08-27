Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Адиев: «Общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить в «Ахмате» Рашида Рахимова.

    «Да, я общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном. В РПЛ 16 хороших тренеров, им всем я желаю, как можно дольше работать в своих командах», – сказал Адиев.

    • «Ахмат» по итогам семи туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Грозненская команда набрала семь очков (2 победы, 1 ничья и 4 поражения).
    • Адиев тренировал «Анжи» в сезоне-2018/19.
    • С 2013 по 2016 год специалист работал с «Тереком-2».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 21:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru