Адиев: «Общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить в «Ахмате» Рашида Рахимова.
«Да, я общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чем конкретном. В РПЛ 16 хороших тренеров, им всем я желаю, как можно дольше работать в своих командах», – сказал Адиев.
- «Ахмат» по итогам семи туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Грозненская команда набрала семь очков (2 победы, 1 ничья и 4 поражения).
- Адиев тренировал «Анжи» в сезоне-2018/19.
- С 2013 по 2016 год специалист работал с «Тереком-2».