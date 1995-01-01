Песегов: «После поражений ситуация для «Сочи» точно улучшится»

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов поделился мнением о дебютном выступлении команды в Премьер-лиги.

После семи туров южный клуб набрал три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

«У нас выдался тяжeлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идeм в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперeд.

Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий.

Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всe наладим — придeт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещe время всe наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее», — сказал игрок.

В следующем туре команда Александра Точилина сыграет в гостях у «Рубина». Матч состоится 31-го августа.

«У нас выдался тяжeлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идeм в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперeд. Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всe наладим — придeт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещe время всe наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее», — Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3834609-poluzaschitnik-sochi-pesegov-posle-porazhenij-situacija-tochno-uluchshitsja.html?utm_source=copypaste