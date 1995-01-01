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    Песегов: «После поражений ситуация для «Сочи» точно улучшится»

    Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов поделился мнением о дебютном выступлении команды в Премьер-лиги.

    После семи туров южный клуб набрал три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    «У нас выдался тяжeлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идeм в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперeд.

    Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий.

    Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всe наладим — придeт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещe время всe наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее», — сказал игрок.

    В следующем туре команда Александра Точилина сыграет в гостях у «Рубина». Матч состоится 31-го августа.

    «У нас выдался тяжeлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идeм в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперeд.

Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всe наладим — придeт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещe время всe наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее», —

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3834609-poluzaschitnik-sochi-pesegov-posle-porazhenij-situacija-tochno-uluchshitsja.html?utm_source=copypaste

    Источник: news.ru

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2196

      maygli 2 минуты назад

      Верится с трудом.
      Это он кого убаюкивает этим себя или того кто им деньги платит?

      0
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      Рейтинг: +2684

      paracetamol 5 часов назад

      Еще матчей 5 слить, вообще будет хорошо!

      1
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 6 часов назад

      Тренер нужен нормальный, такими темпами Сочи со дна не выберется.

      0
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      Рейтинг: +2114

      Chesn0k 8 часов назад

      чот как-то неубедительно звучит

      0
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      Рейтинг: +904

      Alekxei Z. 9 часов назад

      Искусственный проект для содержания стадиона, ФК не нужен никому. Пригодится бомжам УЕФА обманывать, когда сочи начнёт покупать питерский хлам.

      0
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      Рейтинг: +406

      KPCCSPB > Alekxei Z. 6 часов назад

      Свинарник твой не хлам покупает? Клоун, ты хоть доказать свои слова можешь?

      0
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище > Alekxei Z. 6 часов назад

      ФК Сочи скорее всего будет руководить сын владельца, наверно для него отец в это ввязался. Вы думаете в Сочи нет любителей футбола? Наоборот очень хорошо если появится сильный клуб. не из Москвы.

      0
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      Рейтинг: +10393

      Garrincha58 9 часов назад

      теперь все видят уровень нашего чемпиона одни в Сочи ничего не могут другие так сказать основные в Уфе обкакались, а то ли ещё будет в ЛЧ и со Спартаком в выходные

      2
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      Рейтинг: +193

      ALEX TARAN 9 часов назад

      Пока они потихонечку будут налаживать,потихоньку вылетят...)))

      4
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      Рейтинг: +32

      АКМ-74У > ALEX TARAN 2 часа назад

      И тогда "ситуация для «Сочи» точно улучшится»

      1
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