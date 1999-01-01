Конте: «Интер» должен быть не искрой, а динамитом»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итог победе над «Лечче» (4:0) в первом туре чемпионата Италии.

– Мы начали матч в правильном темпе и в соответствии с тем, какой футбол я хочу видеть. Однако я не могу высоко оценить наши действия после того, как мы повели в два мяча. Я сказал об этом парням. Я хотел, чтобы мы немедленно вернулись в игру, а не отвлекались.

В целом это было хорошее выступление и отличный счет, потому что «Лечче» – хорошая команда. В таких играх всегда есть риск. Мы не хотели такого риска для нас или наших фанатов.

– Станет ли этот результат искрой для удачного выступления «Интера» в этом сезоне?

– Мы не должны быть искрой, мы должны стать динамитом. Давайте подожжем его и будем работать усерднее, чем когда-либо.