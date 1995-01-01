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    Головин: «Чалов хочет играть в Европе, но не сказать, что прямо умрет за это»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о несостоявшемся трансфере нападающего ЦСКА Федора Чалова в лондонский «Кристал Пэлас».

    — Федор Чалов был близок к переходу в «Кристал Пэлас», но в итоге остался в ЦСКА. Как думаете, для него плохо, что этот трансфер не состоялся?

    — Не могу сказать, плохо это или хорошо. Это зависит от того, чего хочет он сам. Знаю, что в принципе Чалов хочет играть в Европе, но не сказать, что прямо умрет за это. Остался и остался – в этом нет ничего плохого.

    — Он с вами советовался — уходить, оставаться?

    — Особо не советовался. Просто спрашивал – как дела здесь идут, насколько тяжело адаптироваться. Мы с ним часто разговариваем, созваниваемся, списываемся – хорошо общаемся. Он хочет играть в Европе, но сделает это, если получится. А если не получилось – не нужно об этом думать. Нужно работать, чтобы в следующее трансферное окно снова позвали, – сказал Головин.

    В начале августа ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова в размере 25 миллионов евро. Сообщалось, что ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов евро.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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