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    Арустамян: «Динамо» ведет переговоры с «Уотфордом» по трансферу Окака-Чуки. Возможная зарплата – 2,5 миллиона

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московское «Динамо» пытается приобрести форварда «Уотфорда» Стефано Окака-Чуку.

    «Бело-голубые ищут бюджетный вариант с годовой арендой. Сейчас активная работа ведется по Стефано Окака-Чуке. Итальянец принадлежит «Уотфорду», а прошлый сезон провел в аренде в Удинезе (обоими клубами владеет семья Поццо). Сейчас стороны в переговорах с «Динамо», предполагаемая зарплата Окака Чуки – 2,5 миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграме.

    По его словам, главным кандидатом для москвичей был Кристиан Куаме из «Дженоа», но «годовая аренда за 3 миллиона евро плюс выкуп за 15 миллионов не подошли Динамо».

    Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что на 30-летнего Окака-Чуку претендует «Динамо», которое планирует взять форварда в аренду с правом выкупа.

    • В текущем сезоне нападающий провел за «Уотфорд» один матч, сыграв 13 минут.
    • Рыночная стоимость нападающего – 5 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +644

      GSmall 14 минут назад

      2,5))ужас.Ладно Гилерме или Миранчукам столько.Но этому.Смешно

      0
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 21 минуту назад

      Опять пассажиров оберут!

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