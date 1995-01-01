Арустамян: «Динамо» ведет переговоры с «Уотфордом» по трансферу Окака-Чуки. Возможная зарплата – 2,5 миллиона

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московское «Динамо» пытается приобрести форварда «Уотфорда» Стефано Окака-Чуку.

«Бело-голубые ищут бюджетный вариант с годовой арендой. Сейчас активная работа ведется по Стефано Окака-Чуке. Итальянец принадлежит «Уотфорду», а прошлый сезон провел в аренде в Удинезе (обоими клубами владеет семья Поццо). Сейчас стороны в переговорах с «Динамо», предполагаемая зарплата Окака Чуки – 2,5 миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграме.

По его словам, главным кандидатом для москвичей был Кристиан Куаме из «Дженоа», но «годовая аренда за 3 миллиона евро плюс выкуп за 15 миллионов не подошли Динамо».

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что на 30-летнего Окака-Чуку претендует «Динамо», которое планирует взять форварда в аренду с правом выкупа.