Ди Марцио: 30-летний Окака-Чука может перейти в «Динамо»

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может продолжить карьеру в России.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, на 30-летнего итальянца нигерийского происхождения претендует «Динамо». Клуб из Москвы планирует взять форварда в аренду с правом выкупа.

В ближайшее время представители российской команды встретятся с агентом футболиста.