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    Ди Марцио: 30-летний Окака-Чука может перейти в «Динамо»

    Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, на 30-летнего итальянца нигерийского происхождения претендует «Динамо». Клуб из Москвы планирует взять форварда в аренду с правом выкупа.

    В ближайшее время представители российской команды встретятся с агентом футболиста.

    • Во второй части прошлого сезона Окака-Чука выступал на правах аренды за «Удинезе». В 16 матчах Серии А он забил шесть голов.
    • Рыночная стоимость нападающего – 5 миллионов евро.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    23.08.2019 15:00
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2100

      maygli 5 часов назад

      Агенты развлекаются... не иначе как по фамилии выбирали.

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 8 часов назад

      30-летний Окака-Чука может перейти в «Динамо»....
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      Постеснялись бы, динамовцы! Яшин в гробу перевернется. Совсем руководство спятило, одни баксы в глазах.

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      Рейтинг: +160

      СвинкаСправедливости 8 часов назад

      Гениально. Браво.

      0
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      Рейтинг: +888

      rash1959 12 часов назад

      "картонный сутормин" не хуже будет... Настоящий в бомжах, а "родственник" в динамиках.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      LAY394 12 часов назад

      а ему за сорок уже ***** тут думать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      kanaev 13 часов назад

      Окака кого??

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Макака-Окака как раз для Динаки.

      -2
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      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak 14 часов назад

      30 лет - и всё О кака

      1
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 14 часов назад

      Фамилия его прекрасна для нашего уха.

      Сколько весёлых приколов возникнет благодаря ей - остаётся только предполагать ))

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 15 часов назад

      С ним будет веселее в фнл вылетать

      -1
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      Рейтинг: -49

      polyshuk23 > Фан666 14 часов назад

      Сплюнь, а если и вылетим, а стадик с нами или они пошлют нас на х.... И скажут играйте в Химках но туда я больше не ногой мне 11 лет надоели

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 > polyshuk23 14 часов назад

      Это будет судьба чувак

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