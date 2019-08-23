Ди Марцио: 30-летний Окака-Чука может перейти в «Динамо»

Агенты развлекаются... не иначе как по фамилии выбирали.
Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может продолжить карьеру в России.
Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, на 30-летнего итальянца нигерийского происхождения претендует «Динамо». Клуб из Москвы планирует взять форварда в аренду с правом выкупа.
В ближайшее время представители российской команды встретятся с агентом футболиста.
- Во второй части прошлого сезона Окака-Чука выступал на правах аренды за «Удинезе». В 16 матчах Серии А он забил шесть голов.
- Рыночная стоимость нападающего – 5 миллионов евро.