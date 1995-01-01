Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Betting Insider: переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив»

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в РПЛ.

    С 26-летним португальцем ведут переговоры «Динамо» и «Локомотив», утверждает Betting Insider.

    Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».

    • Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Мариу и еще трех игроков ради покупки хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
    • В 2018 году СМИ писали, что Мариу может продолжить карьеру в «Рубине».

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:01
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5964

      FanatSerj 2 часа назад

      полузащитник ? бредятня, и так их дохера, вот центральный нап. это другое дело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      SlKruglov90. 2 часа назад

      Вряд ли но если так то мусора паравозам не конкурент мертвые пока а там ЛЧ все таки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -48

      polyshuk23 2 часа назад

      Простая жирная утка

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73518
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru