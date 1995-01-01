Betting Insider: переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив»

полузащитник ? бредятня, и так их дохера, вот центральный нап. это другое дело
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в РПЛ.
С 26-летним португальцем ведут переговоры «Динамо» и «Локомотив», утверждает Betting Insider.
Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».
- Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Мариу и еще трех игроков ради покупки хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
- В 2018 году СМИ писали, что Мариу может продолжить карьеру в «Рубине».
Источник: Betting Insider
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