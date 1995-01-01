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    «Чемпионат»: «Динамо» улучшило предложение по Симеоне. «Фиорентина» уговаривает игрока согласиться

    Московское «Динамо» сделало новое предложение нападающему Джованни Симеоне, который отклонил первый запрос клуба, утверждает «Чемпионат».

    При этом «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять предложение «Динамо».

    Ранее сообщалось, что сын тренера Диего Симеоне отказался переходить в московский клуб.

    • В прошлом сезоне Симеоне сыграл 40 матчей в составе «Фиорентины», забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Спортинга», «Лацио», «Сассуоло» и «Кальяри».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5964

      FanatSerj 2 часа назад

      Ну если с яйцами как отец, то явно не помешает, как раз нап и нужен )))

      0
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      Рейтинг: -84

      BARCLAYS_APL 3 часа назад

      Д а л б и ч и Фиорентина

      0
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      Рейтинг: +364

      Сенситив 4 часа назад

      по всему видать, динамовские манагеры с Фиорентиной об откатах уже договорились, а игрочишка упёрся, а с 20и лямов евро - кусок хороший, вот админрессурс и подключился, как-то так...))

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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 4 часа назад

      а потом и отца переманят и выиграют ЛЧ вот тогда по ржём

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      Рейтинг: +1199

      Manilov 4 часа назад

      Вспомнилась песенка Сергея Крылова со словами "Не поеду ни за что в страшную Америку. А заставите поехать, закачу истерику"

      0
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      Рейтинг: +48

      Суворов_лучший 5 часов назад

      НЕ пойдет!

      1
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      Рейтинг: +928

      Tsigan 5 часов назад

      А как у них с финансовым фэйр плэй? Они же какого то Филиппа взяли за 20 лямов.

      0
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      Рейтинг: +703

      VAD07 > Tsigan 1 час назад

      ФФП действует только на команды играющие в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +980

      Борат 5 часов назад

      а у динамы дебет с кредитом сойдётся ?

      4
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      Рейтинг: +449

      xrrrx 5 часов назад

      ахахах вот это будет реально смешно если перейдет)

      4
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      Рейтинг: +3679

      vladik12 > xrrrx 5 часов назад

      Поугораем хоть).

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