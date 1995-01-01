«Чемпионат»: «Динамо» улучшило предложение по Симеоне. «Фиорентина» уговаривает игрока согласиться

Ну если с яйцами как отец, то явно не помешает, как раз нап и нужен )))
Московское «Динамо» сделало новое предложение нападающему Джованни Симеоне, который отклонил первый запрос клуба, утверждает «Чемпионат».
При этом «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять предложение «Динамо».
Ранее сообщалось, что сын тренера Диего Симеоне отказался переходить в московский клуб.
- В прошлом сезоне Симеоне сыграл 40 матчей в составе «Фиорентины», забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Спортинга», «Лацио», «Сассуоло» и «Кальяри».