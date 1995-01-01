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    L’Equipe оценил игру Головина в матче с «Нимом» на 6 баллов

    Полузащитник «Монако» Александр Головин получил от L'Equipe оценку в 6 баллов за матч против «Нима» в 3-м туре чемпионата Франции.

    Хавбек сборной России провел на поле все 90 минут и начинал обе голевые атаки монегасков.

    Оценки выше Головина в «Монако» получили только Ислам Слимани и Виссам Бен-Йеддер, которые отличились забитыми голами.

    • «Монако» и «Ним» сыграли вничью со счетом 2:2. К перерыву хозяева вели в два мяча, но победное преимущество сохранить не сумели.
    • «Монако» благодаря набранному очку покинул последнее место в таблице.

    Источник: L'Equipe

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