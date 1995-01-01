L’Equipe оценил игру Головина в матче с «Нимом» на 6 баллов

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил от L'Equipe оценку в 6 баллов за матч против «Нима» в 3-м туре чемпионата Франции.

Хавбек сборной России провел на поле все 90 минут и начинал обе голевые атаки монегасков.

Оценки выше Головина в «Монако» получили только Ислам Слимани и Виссам Бен-Йеддер, которые отличились забитыми голами.