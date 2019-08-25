Вернер продлил контракт с «РБ Лейпциг». На игрока претендует «Бавария»

«РБ Лейпциг» в твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

«РБ Лейпциг» купил форварда в 2016 году у «Штутгарта» за 14 миллионов евро.

С тех пор Вернер провел 117 матчей, забил 63 гола и сделал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

Рыночная стоимость немца – 65 миллионов евро.