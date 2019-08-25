Вернер продлил контракт с «РБ Лейпциг». На игрока претендует «Бавария»

Сейчас продление контракта значит только то, что его цена на рынке возрастёт, не более. Может уйти хоть завтра.
«РБ Лейпциг» в твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.
- «РБ Лейпциг» купил форварда в 2016 году у «Штутгарта» за 14 миллионов евро.
- С тех пор Вернер провел 117 матчей, забил 63 гола и сделал 28 результативных передач.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».
- Рыночная стоимость немца – 65 миллионов евро.
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— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 25, 2019