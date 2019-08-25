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    Вернер продлил контракт с «РБ Лейпциг». На игрока претендует «Бавария»

    «РБ Лейпциг» в твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером.

    Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

    • «РБ Лейпциг» купил форварда в 2016 году у «Штутгарта» за 14 миллионов евро.
    • С тех пор Вернер провел 117 матчей, забил 63 гола и сделал 28 результативных передач.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».
    • Рыночная стоимость немца – 65 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «РБ Лейпциг»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 1 час назад

      Сейчас продление контракта значит только то, что его цена на рынке возрастёт, не более. Может уйти хоть завтра.

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