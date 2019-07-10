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    Sport Bild: «Бавария» ждет ответа Сане по трансферу. Клуб пока не может подписать Вернера из-за ограниченного бюджета

    «Бавария» хочет подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. По информации Sport Bild, мюнхенский клуб уже согласовал трансфер, но пока не готов оплачивать его из-за ограниченного трансферного бюджета.

    «Бавария» уже потратила около 120 миллионов евро в это трансферное окно (в частности, клуб подписал Люку Эрнандеса за 80 миллионов и Бенжамена Павара за 35 миллионов). В публикации Bild говорится, что клуб надеется подписать Лероя Сане из «Манчестер Сити», но игрок еще не дал согласия на переход. Футболист сейчас находится в отпуске, и «Бавария» ждет его ответа.

    Sport Bild утверждает, что пока мюнхенцы не получат ответа Сане, клуб не сможет продолжать трансферную кампанию.

    • Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до июня 2020 года.
    • Ранее Bild сообщал, что «Бавария» может дождаться окончания действия контракта игрока и подписать его свободным агентом. Это позволит клубу сэкономить около 65 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне Вернер провел 37 игра за «Лейпциг», забил 19 голов и отдал десять ассистов.

    Источник: Sport Bild

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    10.07.2019 23:52
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