Sport Bild: «Бавария» ждет ответа Сане по трансферу. Клуб пока не может подписать Вернера из-за ограниченного бюджета

«Бавария» хочет подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. По информации Sport Bild, мюнхенский клуб уже согласовал трансфер, но пока не готов оплачивать его из-за ограниченного трансферного бюджета.

«Бавария» уже потратила около 120 миллионов евро в это трансферное окно (в частности, клуб подписал Люку Эрнандеса за 80 миллионов и Бенжамена Павара за 35 миллионов). В публикации Bild говорится, что клуб надеется подписать Лероя Сане из «Манчестер Сити», но игрок еще не дал согласия на переход. Футболист сейчас находится в отпуске, и «Бавария» ждет его ответа.

Sport Bild утверждает, что пока мюнхенцы не получат ответа Сане, клуб не сможет продолжать трансферную кампанию.