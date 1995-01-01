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    «Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом

    «Бавария» отказалась от идеи покупки нападающего Тимо Вернера у «РБ Лейпциг», сообщает Bild.

    По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом. В июне-2020 истечет срок соглашения Вернера с текущим клубом.

    В апреле сообщалось, что 23-летний игрок сборной Германии и «Бавария» договорились о трансфере на следующее лето.

    • Воспитанник «Штутгарта» перешел в клуб из Лейпцига в июле 2016 года за 14 миллионов.
    • В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 10 ассистов в 37 играх всех турниров на клубном уровне.
    • 16 голов Вернера в Бундеслиге – девятый показатель прошлого сезона.

    Источник: Bild

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