«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом

«Бавария» отказалась от идеи покупки нападающего Тимо Вернера у «РБ Лейпциг», сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом. В июне-2020 истечет срок соглашения Вернера с текущим клубом.

В апреле сообщалось, что 23-летний игрок сборной Германии и «Бавария» договорились о трансфере на следующее лето.