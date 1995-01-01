«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом

«Бавария» отказалась от идеи покупки нападающего Тимо Вернера у «РБ Лейпциг», сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом. В июне-2020 истечет срок соглашения Вернера с текущим клубом.
В апреле сообщалось, что 23-летний игрок сборной Германии и «Бавария» договорились о трансфере на следующее лето.
- Воспитанник «Штутгарта» перешел в клуб из Лейпцига в июле 2016 года за 14 миллионов.
- В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 10 ассистов в 37 играх всех турниров на клубном уровне.
- 16 голов Вернера в Бундеслиге – девятый показатель прошлого сезона.