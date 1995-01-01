Агент Игбуна: «Контракта с ЦСКА еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений»

Йенсен Бек, агент нападающего «Уфы» Сильвестре Игбуна, прокомментировал ситуацию с будущим 28-летнего нигерийца.
— Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.
— Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?
— Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.
— В переговорах с ЦСКА?
— Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбоуна и разговаривают с руководством команды.
— «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?
— Не буду называть клубы.
— Вы сами сказали, что переговоры «армейцами» еще не завершены.
— Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015-го года из норвежского «Мидтьюлланда». Сумма трансфера неизвестна.
- В 35-ти матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Контракт футболиста рассчитан до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллионов евро.