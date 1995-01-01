Агент Игбуна: «Контракта с ЦСКА еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений»

Йенсен Бек, агент нападающего «Уфы» Сильвестре Игбуна, прокомментировал ситуацию с будущим 28-летнего нигерийца.

— Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.

— Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?

— Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.

— В переговорах с ЦСКА?

— Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбоуна и разговаривают с руководством команды.

— «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?

— Не буду называть клубы.

— Вы сами сказали, что переговоры «армейцами» еще не завершены.

— Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас.