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    Агент Игбуна: «Контракта с ЦСКА еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений»

    Йенсен Бек, агент нападающего «Уфы» Сильвестре Игбуна, прокомментировал ситуацию с будущим 28-летнего нигерийца.

    — Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.

    — Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?

    — Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.

    — В переговорах с ЦСКА?

    — Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбоуна и разговаривают с руководством команды.

    — «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?

    — Не буду называть клубы.

    — Вы сами сказали, что переговоры «армейцами» еще не завершены.

    — Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015-го года из норвежского «Мидтьюлланда». Сумма трансфера неизвестна.
    • В 35-ти матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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