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    РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Самаре благодаря голам Ларссона и Тиля

    Матч седьмого тура чемпионата России «Крылья Советов»«Спартак» закончился со счетом 1:2.

    За хозяев забил нападающий Александр Соболев. Мяч стал для лучшего бомбардира лиги седьмым в текущем сезоне.

    В составе гостей отличились нападающий Джордан Ларссон и полузащитник Гус Тиль. Для 22-летнего шведа мяч стал дебютным после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.

    Команда Миодрага Божовича с шестью очками осталась на 12-м месте в турнирной таблице. Игроки Олега Кононова с 14-ю баллами поднялась на четвертую позицию.

    Россия. Премьер-лига. 3-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 42; 1:1 – Ларссон, 54; 1:2 – Тиль, 90+1.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров (Полуяхтов, 15), Карпов, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев (Голенков, 90+3), Канунников.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Ларссон (Бакаев, 85), Тиль, Мирзов (Бакаев, 60), Шюррле.

    Предупреждения: Гынсарь, 23; Радонич, 71; Анюков, 81 – Джикия, 23; Зобнин, 25; Ларссон, 33; Айртон, 83; Гулиев, 90; Бакаев, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 20:54
    Комментарии172
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      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 2 часа назад

      Не удалось посмотреть в прямом эфире ,,,задержался на работе,,,,записал и посмотрел ,,,ну не знаю как кому а мне игра понравилась,,,,

      1
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      Рейтинг: +115

      Patriot58 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О чем вы , авторы, благодаря кому - смотрите футбол внимательнее!

      -4
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      Рейтинг: +82

      55together 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мясо будет чемпионом - четкий след башляния судей!

      -6
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      Рейтинг: +239

      Чец 4 часа назад

      Спартак не впечатляет, но с победой, старт не плохой.

      1
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      Рейтинг: +33

      mp7700 4 часа назад

      Всех с победой, видно что с таким графиком не все получается и не всегда успевали за игроками соперника, но есть огонь в глазах и видно как игроки стараются, такого давненько не было видно. Спасибо вам. Теперь ждем зарубы с Брагой)))

      2
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      Рейтинг: +3207

      Yev 4 часа назад

      7-ой тур закончился. Картина супер - пять команд набрали одинаковое количество очков, тем будет интереснее.
      Нашим командам, невзирая на клубную принадлежность, удачи в Европе!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 4 часа назад

      Смотрю новички всё таки себя оправдывают,,,,,

      2
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      Рейтинг: +39

      playsh 4 часа назад

      Интересно,что бы сказанул "величайший" эксперт и критик Саша Бубнов ?

      0
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      Рейтинг: +2135

      JTherry > playsh 3 часа назад

      игра - огонь)))))

      1
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      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 4 часа назад

      Только сейчас пришёл с работы а тут такая радость на втором месте,,,,,С победой парни!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +184

      Я - легенда 4 часа назад

      Так великий московский Спартак сделал ещё один важный шаг к новому чемпионству!

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