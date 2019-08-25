РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Самаре благодаря голам Ларссона и Тиля

Матч седьмого тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

За хозяев забил нападающий Александр Соболев. Мяч стал для лучшего бомбардира лиги седьмым в текущем сезоне.

В составе гостей отличились нападающий Джордан Ларссон и полузащитник Гус Тиль. Для 22-летнего шведа мяч стал дебютным после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.

Команда Миодрага Божовича с шестью очками осталась на 12-м месте в турнирной таблице. Игроки Олега Кононова с 14-ю баллами поднялась на четвертую позицию.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 42; 1:1 – Ларссон, 54; 1:2 – Тиль, 90+1.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров (Полуяхтов, 15), Карпов, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев (Голенков, 90+3), Канунников.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Ларссон (Бакаев, 85), Тиль, Мирзов (Бакаев, 60), Шюррле.

Предупреждения: Гынсарь, 23; Радонич, 71; Анюков, 81 – Джикия, 23; Зобнин, 25; Ларссон, 33; Айртон, 83; Гулиев, 90; Бакаев, 90+3.

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