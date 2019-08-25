Гончаренко: «Важно, что после 1:0 мы не начали играть на удержание, а пробовали идти вперед»

...Важно, что после того как мы повели, мы не сели, не начали играть на удержание, как раньше, а пробовали идти вперед еще...
лучше бы Витя, объяснил народу, когда же вы РАСПРОБУЕТЕ это блюдо?, профи хреновы, как-то так...))
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре чемпионата России.
– Можно говорить о том, что наконец атаку ЦСКА прорвало?
– Можно и так сказать. Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, ты будешь их реализовывать.
Наверное, этому способствовало наше хорошее движение. На протяжение 90 минут мы хорошо выглядели, в том числе и Бийол, который высокорослый и мог выпасть из прессинга.
Важно, что после того как мы повели, мы не сели, не начали играть на удержание, как раньше, а пробовали идти вперед еще. В результате после второго гола вопросы все сняли.
- Голами отметились защитник Марио Фернандес, нападающий Федор Чалов и хавбек Никола Влашич.
- Московский клуб набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.