Гончаренко: «Важно, что после 1:0 мы не начали играть на удержание, а пробовали идти вперед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре чемпионата России.

– Можно говорить о том, что наконец атаку ЦСКА прорвало?

– Можно и так сказать. Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, ты будешь их реализовывать.

Наверное, этому способствовало наше хорошее движение. На протяжение 90 минут мы хорошо выглядели, в том числе и Бийол, который высокорослый и мог выпасть из прессинга.

Важно, что после того как мы повели, мы не сели, не начали играть на удержание, как раньше, а пробовали идти вперед еще. В результате после второго гола вопросы все сняли.