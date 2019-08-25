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    Гончаренко: «Важно, что после 1:0 мы не начали играть на удержание, а пробовали идти вперед»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре чемпионата России.

    – Можно говорить о том, что наконец атаку ЦСКА прорвало?

    – Можно и так сказать. Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, ты будешь их реализовывать.

    Наверное, этому способствовало наше хорошее движение. На протяжение 90 минут мы хорошо выглядели, в том числе и Бийол, который высокорослый и мог выпасть из прессинга.

    Важно, что после того как мы повели, мы не сели, не начали играть на удержание, как раньше, а пробовали идти вперед еще. В результате после второго гола вопросы все сняли.

    Источник: Sports.ru

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    25.08.2019 19:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +363

      Сенситив 5 часов назад

      ...Важно, что после того как мы повели, мы не сели, не начали играть на удержание, как раньше, а пробовали идти вперед еще...
      лучше бы Витя, объяснил народу, когда же вы РАСПРОБУЕТЕ это блюдо?, профи хреновы, как-то так...))

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      Рейтинг: -6012

      Январь 59 5 часов назад

      Турнирная таблица- сплошное умиление, от первого до шестого места всего одно очко. А следующий тур ????? Ой сколько там может изменится???. Даже ЦСКА имеет реальный шанс выйти на первое место. Достаточно всем сыграть даже в ничейку(что вполне вероятно-Спартак -Зенит и Локо-Ростов, быки тоже на выезде , после игры в ЛЧ неизвестно в каком настроении будут) , а армейцы победят и выходят на чистое первое место.

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 6 часов назад

      Спасли тебя от отставки.

      -1
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      Рейтинг: +10754

      sssrspartak 6 часов назад

      ВИКТОР МНЕ ЖАЛЬ,ЧТО ВЫ НАМ ТОГДА!Я ХОЧУ ЧТО БЫ ВЫ НАС!

      0
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      Рейтинг: -6012

      Январь 59 6 часов назад

      ЦСКА и Армейских болельщиков поздравляю с победой

      1
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      Рейтинг: +3607

      alp 6 часов назад

      лошади молодцы! несмотря ни на что. жаль только что мясо не поджарили...

      1
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      Рейтинг: +11362

      bset 7 часов назад

      Рано говорить о чем-то. Мастерство определяет стабильность. А тут только первый нормальный матч. Ну и, конечно, с обоймой катастрофа - срочно нужно усиление, иначе в ЛЕ рекорд Спартака побьем.

      2
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      Рейтинг: +1263

      Derzkiy1 7 часов назад

      Это самое важное для ЦСКА , очень много очков теряли из за этого

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