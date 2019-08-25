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    Рассказов: «Зобнин – настоящий профессионал. Еременко – уникальный человек»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов отозвался о своем настоящем партнере Романе Зобнине и бывшем – Романе Еременко. Финн сейчас выступает за «Ростов».

    «Рома Зобнин – настоящий профессионал и на поле, и за пределами. Еременко – уникальный человек. Как он исполнял, как он двигался... Его футбольный интеллект сочетался с техникой», – сказал защитник.

    • В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
    • Впервые в стартовом составе первой команды защитник вышел в прошлом августе.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    25.08.2019 16:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +188

      Olymp2 9 часов назад

      Молодой еще бог даст до сборной дорастет, и мозги на место встанут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Patriot58 9 часов назад

      Ты чего курил? Один предал воспитавших его, второй - нарик! А я зауважал тебя по игре ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +330

      dik_fransis > Patriot58 9 часов назад

      если б все так играли как ерёменко мы бы были чемпионами мира-а ты просто даун!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8333

      Диктор 9 часов назад

      Ну так есть на кого равняться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Хорошо, когда есть с кого брать пример и у кого поучиться. Не каждому в этом везёт. """""""""""""""""

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