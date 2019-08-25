Рассказов: «Зобнин – настоящий профессионал. Еременко – уникальный человек»

Молодой еще бог даст до сборной дорастет, и мозги на место встанут
Защитник «Спартака» Николай Рассказов отозвался о своем настоящем партнере Романе Зобнине и бывшем – Романе Еременко. Финн сейчас выступает за «Ростов».
«Рома Зобнин – настоящий профессионал и на поле, и за пределами. Еременко – уникальный человек. Как он исполнял, как он двигался... Его футбольный интеллект сочетался с техникой», – сказал защитник.
- В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
- Впервые в стартовом составе первой команды защитник вышел в прошлом августе.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.