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    «Не забудьте тарелочки и палочки». В раздевалку «Рубина» перед матчем с «Ростовом» занесли барабанную установку

    «Ростов» подготовил раздевалку «Рубина» к матчу седьмого тура РПЛ. В помещение занесли барабанную установку. Фото доступно ниже.

    «Раздевалка «Рубина» уже готова к матчу. Парни, только не забудьте захватить тарелочки и палочки», – напомнила пресс-служба ростовчан.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    25.08.2019 16:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Месседж Шаронова берёт всё новые территории.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 10 часов назад

      Прочти по Губерниеву,поведавшему как-то про особые качества нашего биатлониста :"Он,как и я ,является любителем тяжёлого рока,а значит-достойнейший человек и спортсмен!".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY > Агасфер 10 часов назад

      Он по пьяни чего только не наговорил.

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