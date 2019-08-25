«Не забудьте тарелочки и палочки». В раздевалку «Рубина» перед матчем с «Ростовом» занесли барабанную установку

Месседж Шаронова берёт всё новые территории.
«Ростов» подготовил раздевалку «Рубина» к матчу седьмого тура РПЛ. В помещение занесли барабанную установку. Фото доступно ниже.
«Раздевалка «Рубина» уже готова к матчу. Парни, только не забудьте захватить тарелочки и палочки», – напомнила пресс-служба ростовчан.
- Ранее «Ростов» пригласил на матч арбитра Сергея Карасева как ценителя рока.
- Южане в таблице идут пятыми.
- «Рубин» занимает восьмое место.
twit text
— Football Club Rostov (@rostovfc) August 25, 2019