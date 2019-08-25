«Не забудьте тарелочки и палочки». В раздевалку «Рубина» перед матчем с «Ростовом» занесли барабанную установку

«Ростов» подготовил раздевалку «Рубина» к матчу седьмого тура РПЛ. В помещение занесли барабанную установку. Фото доступно ниже.

«Раздевалка «Рубина» уже готова к матчу. Парни, только не забудьте захватить тарелочки и палочки», – напомнила пресс-служба ростовчан.

Ранее «Ростов» пригласил на матч арбитра Сергея Карасева как ценителя рока.

как ценителя рока. Южане в таблице идут пятыми.

«Рубин» занимает восьмое место.