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    «Мы знаем, что вы тру-ценитель рока». «Ростов» пригласил Карасева на матч с «Рубином»

    «Ростов» пригласил арбитра Сергея Карасева посетить матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином».

    «Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

    Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer», – говорится в сообщении ростовчан.

    • Карасев ранее рассказал, что любит тяжелую музыку и хочет создать свою рок-группу.
    • Матч «Ростов» – «Рубин» пройдет 25 августа. Начало – в 19:00 мск.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    23.08.2019 15:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      kazak161 8 часов назад

      Наша музыка и песня Ростов город Ростов Дон!

      0
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      Рейтинг: +55

      eddo23 9 часов назад

      м да Slayer это легенда пригласили бы их на стадионе пару часиков жару дать...

      0
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      Рейтинг: +36605

      ROSTOV SUPER 9 часов назад

      Карасю с егоркой удобнее и интереснее в одну трубу дудеть !

      0
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      Рейтинг: +7393

      Serjoga 10 часов назад

      Лишь бы не судил!

      1
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 11 часов назад

      Сыч на барабане, Карась на трубе... Славная будет команда!

      0
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      Рейтинг: +256

      ГераХэвиЛОКО 12 часов назад

      Слэер это вещь. Жаль до Ростова далеко

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