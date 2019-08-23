«Мы знаем, что вы тру-ценитель рока». «Ростов» пригласил Карасева на матч с «Рубином»

«Ростов» пригласил арбитра Сергея Карасева посетить матч 7-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer», – говорится в сообщении ростовчан.