Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Молодежка новичка Бундеслиги «Униона» разгромила соперника со счетом 13:0

    Молодежный состав берлинского «Униона» провел очередной матч в рамках младшей северной Бундеслиги. Столичная команда разгромила «Хольштайн» из Киля со счетом 13:0 (7:0 – результат первого тайма).

    После четырех туров «Унион»-U19 занимает в таблице второе место. Разгромленный «Хольштайн» не набрал ни одного очка и замыкает турнир из 14 команд.

    • Основная команда «Униона» по итогам прошлого сезона вышла в Бундеслигу.
    • После двух проведенных матчей берлинцы набрали одно очко.
    • В следующем туре «Унион» встретится с «Боруссией» из Дортмунда.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 14:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru