Молодежка новичка Бундеслиги «Униона» разгромила соперника со счетом 13:0

Молодежный состав берлинского «Униона» провел очередной матч в рамках младшей северной Бундеслиги. Столичная команда разгромила «Хольштайн» из Киля со счетом 13:0 (7:0 – результат первого тайма).
После четырех туров «Унион»-U19 занимает в таблице второе место. Разгромленный «Хольштайн» не набрал ни одного очка и замыкает турнир из 14 команд.
- Основная команда «Униона» по итогам прошлого сезона вышла в Бундеслигу.
- После двух проведенных матчей берлинцы набрали одно очко.
- В следующем туре «Унион» встретится с «Боруссией» из Дортмунда.