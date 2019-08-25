Молодежка новичка Бундеслиги «Униона» разгромила соперника со счетом 13:0

Молодежный состав берлинского «Униона» провел очередной матч в рамках младшей северной Бундеслиги. Столичная команда разгромила «Хольштайн» из Киля со счетом 13:0 (7:0 – результат первого тайма).

После четырех туров «Унион»-U19 занимает в таблице второе место. Разгромленный «Хольштайн» не набрал ни одного очка и замыкает турнир из 14 команд.