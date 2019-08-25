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    Магнуссон: «Российские игроки могли бы выполнять больше работы, чтобы развиваться»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поговорил о своем детстве и юности. Исландец рассказал об особенностях менталитета сограждан.

    «Чтобы рассчитывать в жизни на что-то большее, нужно и делать что-то большее, нежели все остальные. Менталитет у исландцев потому и отличается от всех прочих, что мы вынуждены очень много работать, чтобы чего-то достичь. Нам ничего не дается просто так.

    В юности я был граундсменом — отвечал за поле, на котором играла наша сборная. Вообще-то я мечтал стать профессиональным футболистом. Когда засыпал и просыпался, думал только футболе, ждал каждой тренировки. Но еще мне нужно было по восемь часов в день следить за газоном, подстригать траву, утаптывать кочки, и я делал это. Из Исландии есть шанс уехать играть в другую страну только если у тебя есть талант, и ты трудолюбив.

    В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком мал. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его структуре. Считаю, что я принял верное решение. Мне кажется, российские игроки в целом могли бы выполнять больше разной дополнительной работы, чтобы развиваться. А клубам стоит чаще заигрывать их, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать», – сказал Магнуссон.

    • Исландец перешел в ЦСКА прошлым летом из «Бристоль Сити».
    • Главное достижение в карьере Магнуссона – Суперкубок России 2018 года.
    • Защитник привлекается в сборную Исландии.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    25.08.2019 13:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1128

      Фан666 9 часов назад

      Зачем нашим это? Все и так хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      Неполное интервью,есть ещё и про "Ювентус" и здоровые порядки там. А про наших уловил верно:Тепличные условия,гигантские (незаслуженные) доходы и никакого чувства ответственности .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      СвинкаСправедливости 11 часов назад

      Именно поэтому ты играешь в России...

      0
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      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER 12 часов назад

      Ну Мамай с Коко много дополнительной работы выполняют , а толку ?

      1
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Попробуй ка заставь у нас больше работать дзюб, смоловых и пр., бесполезно. Так и ходят до 26-27 лет в подающих надежды *****!

      1
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      Рейтинг: +1483

      giluxa1963 12 часов назад

      русский привык все по щучьему велению не напрягаясь получать и сказки у нас такие

      2
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    • ...
      Рейтинг: +641

      GSmall 12 часов назад

      Смысл банкиру ехать в англию и работать таксистом)

      2
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