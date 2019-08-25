Express: «Юнайтед» готов отпустить Санчеса в «Интер», вопрос о трансфере решится завтра

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес уже завтра может перейти в «Интер». Как пишет Express, англичане готовы отпустить чилийца в аренду в Италию на сезон.

Клубы близки к соглашению, осталось получить одобрение на трансфер со стороны Санчеса. Известно, что переход в «Интер» будет означать для форварда понижение зарплаты.