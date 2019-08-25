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    Express: «Юнайтед» готов отпустить Санчеса в «Интер», вопрос о трансфере решится завтра

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес уже завтра может перейти в «Интер». Как пишет Express, англичане готовы отпустить чилийца в аренду в Италию на сезон.

    Клубы близки к соглашению, осталось получить одобрение на трансфер со стороны Санчеса. Известно, что переход в «Интер» будет означать для форварда понижение зарплаты.

    • Санчес пополнил состав «МЮ» в январе 2018-го года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна и доплатой в размере 34 миллиона фунтов.
    • В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров. Из возможных 2430-ти минут на поле он провел только 1190.
    • Его контракт рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов.

    Источник: Express

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    25.08.2019 13:15
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