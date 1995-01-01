«Интер» не готов платить Санчесу больше 5-ти миллионов. В «МЮ» он получает в 4 раза больше

Да не стоит он такой зарплаты. 20 млн евро! Пятёра ему и то много )))
«Интер» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу.
Стороны продвинулись в переговорах, но по-прежнему не решили финансовый вопрос. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб предлагает игроку годовую зарплату не более пяти миллионов евро.
Зарплата 30-летнего чилийца в «Юнайтед» равна 18-ти миллиона фунтов в год – около 20-ти миллионов евро.
Сообщается, что стороны перенесли новый этап переговоров на следующую неделю.
- Санчес пополнил состав «МЮ» в январе 2018-го года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна и доплатой в размере 34 миллиона фунтов.
- В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров. Из возможных 2430-ти минут на поле он провел только 1190.
- Его контракт рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов.