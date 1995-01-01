«Интер» не готов платить Санчесу больше 5-ти миллионов. В «МЮ» он получает в 4 раза больше

«Интер» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу.

Стороны продвинулись в переговорах, но по-прежнему не решили финансовый вопрос. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб предлагает игроку годовую зарплату не более пяти миллионов евро.

Зарплата 30-летнего чилийца в «Юнайтед» равна 18-ти миллиона фунтов в год – около 20-ти миллионов евро.

Сообщается, что стороны перенесли новый этап переговоров на следующую неделю.