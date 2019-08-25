Гвардиола: «У «Сити» нет Роналду и Месси, но, несмотря на это, мы невероятно много забиваем»

в МанСити есть команда, у которой есть Тренер - Гвардиола... в Англии этого вполне достаточно
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратил внимание на большое количество голов команды. Манчестерцы – победители двух последних сезонов АПЛ.
«У нас нет невероятных футболистов вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду, которые забивали бы по 50-60 голов за сезон. Несмотря на это, мы невероятно много забиваем в последних двух кампаниях. Будем продолжать это делать», – пообещал Гвардиола, чьи слова приводит Sky Sports.
- В 16:00 по Москве «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».
- «Сити» идет в АПЛ четвертым.
- «Борнмут» занимает девятое место.