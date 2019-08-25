Гвардиола: «У «Сити» нет Роналду и Месси, но, несмотря на это, мы невероятно много забиваем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратил внимание на большое количество голов команды. Манчестерцы – победители двух последних сезонов АПЛ.

«У нас нет невероятных футболистов вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду, которые забивали бы по 50-60 голов за сезон. Несмотря на это, мы невероятно много забиваем в последних двух кампаниях. Будем продолжать это делать», – пообещал Гвардиола, чьи слова приводит Sky Sports.