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    Гвардиола: «У «Сити» нет Роналду и Месси, но, несмотря на это, мы невероятно много забиваем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратил внимание на большое количество голов команды. Манчестерцы – победители двух последних сезонов АПЛ.

    «У нас нет невероятных футболистов вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду, которые забивали бы по 50-60 голов за сезон. Несмотря на это, мы невероятно много забиваем в последних двух кампаниях. Будем продолжать это делать», – пообещал Гвардиола, чьи слова приводит Sky Sports.

    • В 16:00 по Москве «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».
    • «Сити» идет в АПЛ четвертым.
    • «Борнмут» занимает девятое место.

    Источник: Sky Sports

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    25.08.2019 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2135

      JTherry 11 часов назад

      в МанСити есть команда, у которой есть Тренер - Гвардиола... в Англии этого вполне достаточно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +606

      MU-fanatic 12 часов назад

      у сити есть много других забивных игроков!)Пеп херню сказал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Не лукавь....За три года на трансферы под миллиард евро !!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Придёт Месси и будет назначать состав на игру, определять трансферы... тебе это надо???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 12 часов назад

      Несмотря на это, мы невероятно много забываем, сколько у нас денег.
      =))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3207

      Yev 12 часов назад

      У Сити есть Гвардиола.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12

      DyadyaWel > Yev 12 часов назад

      Который создал Команду. Приход супер звезды только нарушит эту гармонию

      1
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