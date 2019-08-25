Зе Луиш – после победы над «Бенфикой»: «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений»

Нападающий «Порту» Зе Луиш поделился эмоциями после победы своей команды над «Бенфикой» в матче 3-го тура португальской Примейры.

«Горд быть частью команды, которая сражалась и показала свой характер. Очень рад победе. «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений. Я впечатлен тем, с каким настроем мы бились за победу. Это удивительно. Все показали невероятное отношение к игре», – сказал Зе Луиш.