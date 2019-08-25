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    Зе Луиш – после победы над «Бенфикой»: «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений»

    Нападающий «Порту» Зе Луиш поделился эмоциями после победы своей команды над «Бенфикой» в матче 3-го тура португальской Примейры.

    «Горд быть частью команды, которая сражалась и показала свой характер. Очень рад победе. «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений. Я впечатлен тем, с каким настроем мы бились за победу. Это удивительно. Все показали невероятное отношение к игре», – сказал Зе Луиш.

    • «Порту» обыграл «Бенфику» со счетом 2:0.
    • Зе Луиш открыл счет в этом матче.
    • В 1-м туре Примейры «Порту» проиграл «Жил Висенте».
    • Также команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Краснодаром».

    Источник: A Bola

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    25.08.2019 09:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1339

      zabvo9406 13 часов назад

      какие же дол б оебы продали Зе и купили это гавно Понсе!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6668

      Вомбат 13 часов назад

      В Европе Зе кажется круче Промеса. Удивительно это, ведь мы знаем, каков диапазон действий Промеса и насколько он может быть хорош, тогда как Зе хорошо умеет только играть головой. Вот что такое попасть в свою команду. А Промес сменил Севилью, где уже был один игрок его уровня и амплуа, на Аякс, где таких игроков то ли двое то ли трое. Красно-белым зимой надо будет его вернуть.

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