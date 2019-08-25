Зе Луиш – после победы над «Бенфикой»: «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений»

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Нападающий «Порту» Зе Луиш поделился эмоциями после победы своей команды над «Бенфикой» в матче 3-го тура португальской Примейры.
«Горд быть частью команды, которая сражалась и показала свой характер. Очень рад победе. «Порту» – большой клуб, который всегда поднимается после поражений. Я впечатлен тем, с каким настроем мы бились за победу. Это удивительно. Все показали невероятное отношение к игре», – сказал Зе Луиш.
- «Порту» обыграл «Бенфику» со счетом 2:0.
- Зе Луиш открыл счет в этом матче.
- В 1-м туре Примейры «Порту» проиграл «Жил Висенте».
- Также команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Краснодаром».