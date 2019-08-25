Агент Гурцкая: «Ларссон и Понсе не заиграют в «Спартаке», а вот Шюррле – это большой успех»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о некоторых летних трансферах «Спартака».

«Цорн (Томас Цорн, генеральный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») – талантливый парень, но время покажет. Уже сейчас я могу сказать, что два новых футболиста «Спартака» не заиграют в команде. Это Ларссон и Понсе. Это игроки не уровня «Спартака». Понсе – это такая же ошибка, как приглашение Петковича.

А вот Шюррле – это большой успех, что он оказался в «Спартаке». Хотя, наверное, у него есть минусы и скелеты в шкафу, раз он оказался сначала в «Фулхэме», а потом в «Спартаке». Но пока он играет блестяще, это отличный парень с пониманием футбола. Это большая победа «Спартака», что они увели его у «Локомотива». Но его минусы еще наверняка всплывут», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».