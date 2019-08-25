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    Агент Гурцкая: «Ларссон и Понсе не заиграют в «Спартаке», а вот Шюррле – это большой успех»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о некоторых летних трансферах «Спартака».

    «Цорн (Томас Цорн, генеральный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») – талантливый парень, но время покажет. Уже сейчас я могу сказать, что два новых футболиста «Спартака» не заиграют в команде. Это Ларссон и Понсе. Это игроки не уровня «Спартака». Понсе – это такая же ошибка, как приглашение Петковича.

    А вот Шюррле – это большой успех, что он оказался в «Спартаке». Хотя, наверное, у него есть минусы и скелеты в шкафу, раз он оказался сначала в «Фулхэме», а потом в «Спартаке». Но пока он играет блестяще, это отличный парень с пониманием футбола. Это большая победа «Спартака», что они увели его у «Локомотива». Но его минусы еще наверняка всплывут», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • 22-летний Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • 22-летнего Понсе московский клуб приобрел у «Ромы» за 3 миллиона евро.
    • 28-летний Шюррле присоединился к столичной команде на правах аренды с правом выкупа.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 09:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2677

      paracetamol 14 часов назад

      Понсе вообще поносный.

      -1
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      Рейтинг: +2135

      JTherry 15 часов назад

      Гурцкая и здесь неправ: ибо кто Петковича приволок в Спартак? не ваших ли рук дело, хитромудрый карась? критиковать легко, работать - намного труднее, Понсе пока играет в ЛЕ больше, чем в чемпионате РПЛ, проявят себя и Понсе и Ларссон, все у ребят впереди...

      1
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      Рейтинг: +434

      johnny983 15 часов назад

      По Ларссону пока ничего не могу сказать. Малозаметен, действий почти не видел. Видимо осваивается ещё.

      Понсе - игрок штрафной, игрок момента, игрок завершения. Про общий качественный уровень говорить не приходится.
      В целом, при правильном использовании и хорошей атмосфере в коллективе, может приносить пользу. Но не более того, на тройку лучших бомбардиров чемпионата претендовать вряд ли удастся.

      0
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      Рейтинг: +897

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Мне , болельщику Спартака со стажем , не понятны разговоры что есть игроки не уровня Спартака. А кто знает этот Уровень ??? Проиграли Тамбову и выиграли у ЦСКА...и какой у нас уровень ??? Всё это словоблудство. Есть игроки хорошо играющие и приносящие пользу команде , а есть неудачное приобретение.
      Вот по-моему Понсе пока 50/50, мало сыграл да и игру тренер не поставил, куда встраиваться не понятно. Ну Ларссон вообще никакой.
      Может быть используют неправильно ?? ХЗ...С тренером у нас беда, это факт !

      1
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      Рейтинг: +2727

      RotBerg > Alekxei Z. 15 часов назад

      Это всего лишь уровень ожиданий болел...

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      Рейтинг: +434

      johnny983 > Alekxei Z. 15 часов назад

      Под "уровнем" понимается масштаб команды и то на какие высоты она претендует.

      0
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      Рейтинг: +641

      GSmall 15 часов назад

      Эксперт хренов.Понял бы если Газаев,Слуцкий или Сёмин чтото говорили,но мудачкового агента слова слушать даже не хочется

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 16 часов назад

      "Матч Премьер"..."Инсайдеры"...А,это та самая шайка,которая нам футбол показывать не хочет??? К ногтю гнид!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8333

      Диктор 16 часов назад

      Бред полнейший.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +887

      Genz 16 часов назад

      Гурцкая чушь несёт. Уже Понсе и шуррле здорово заиграли и смотрятся. Понсе- это второй Полина. Шуррле- это второй Федор черенков. Ларссон ещё не набрал кондиции, но всё впереди

      2
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      Рейтинг: +887

      Genz > Genz 16 часов назад

      Полина- это промес

      0
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      Рейтинг: +1558

      Д Альбертини 17 часов назад

      Понсе больше отбывает заслуженную дисквалификацию, чем играет. В лиге Европы неплохо себя проявляет. Думается и в чемпионате начнёт играть лучше. А Ларссон пока не впечатляет.. Возможно акклиматизация, другие задачи и позиция у него, нежели, как при том, что он делал в норчеппинге, может физические кандиции не оптимальны. Рано пока хвалить и критиковать.. Всего 6 игр чемпионата сыграно. Хотя бы пол сезона посмотреть, понаблюдать, чтоб дать мало - мальски адекватную оценку.

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      Рейтинг: +19520

      oyabun 17 часов назад

      Чувак говорит очевидные вещи, которые видны всем по первым матчам этих футболистов. Но еще рано давать подобные оценки. Понсе уже забивает за Спартак, а Ларрсон пока как говорят футбольные эксперты "без оценки". Будем надеяться еще проявит себя.

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      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > oyabun 15 часов назад

      Зе первый сезон не ругал только ленивый .

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