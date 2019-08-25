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    Коутиньо – о дебюте за «Баварию»: «Первые впечатления очень хорошие»

    Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо поделился эмоциями после дебютного матча в составе мюнхенской команды.

    • Бразилец вышел на замену в игре 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0).
    • «Бавария» арендовала хавбека у «Барселоны» на один год за 8,5 миллиона евро.
    • В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 120 миллионов.

    «Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был прекрасный вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» – огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три-четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать», – сказал Коутиньо.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    25.08.2019 07:55
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