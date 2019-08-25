Коутиньо – о дебюте за «Баварию»: «Первые впечатления очень хорошие»

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо поделился эмоциями после дебютного матча в составе мюнхенской команды.

Бразилец вышел на замену в игре 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0).

«Бавария» арендовала хавбека у «Барселоны» на один год за 8,5 миллиона евро.

В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 120 миллионов.

«Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был прекрасный вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» – огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три-четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать», – сказал Коутиньо.