Коутиньо – о дебюте за «Баварию»: «Первые впечатления очень хорошие»

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо поделился эмоциями после дебютного матча в составе мюнхенской команды.
- Бразилец вышел на замену в игре 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0).
- «Бавария» арендовала хавбека у «Барселоны» на один год за 8,5 миллиона евро.
- В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 120 миллионов.
«Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был прекрасный вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» – огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три-четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать», – сказал Коутиньо.