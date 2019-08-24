Зидан – о ничьей с «Вальядолидом»: «Неприятное послевкусие, мы заслужили три очка»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после матча 2-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:1).

«Неприятное послевкусие. Дело в том, что мы, несмотря на не лучший отрезок, выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Но через три-четыре минуты соперник сравнял счет. Это сложно принять, поскольку мы заслужили три очка. Мы должны играть все 90 минут, я настаиваю на этом», – сказал Зидан.