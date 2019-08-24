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    Зидан – о ничьей с «Вальядолидом»: «Неприятное послевкусие, мы заслужили три очка»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после матча 2-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:1).

    «Неприятное послевкусие. Дело в том, что мы, несмотря на не лучший отрезок, выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Но через три-четыре минуты соперник сравнял счет. Это сложно принять, поскольку мы заслужили три очка. Мы должны играть все 90 минут, я настаиваю на этом», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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