Зидан – о ничьей с «Вальядолидом»: «Неприятное послевкусие, мы заслужили три очка»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после матча 2-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:1).
«Неприятное послевкусие. Дело в том, что мы, несмотря на не лучший отрезок, выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Но через три-четыре минуты соперник сравнял счет. Это сложно принять, поскольку мы заслужили три очка. Мы должны играть все 90 минут, я настаиваю на этом», – сказал Зидан.
- «Реал» благодаря голу Карима Бензема открыл счет на 82-й минуте.
- «Вальядолид» отыгрался спустя шесть минут усилиями Серхи Гвардиолы.
- Следующий соперник мадридцев – «Вильярреал».