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    Коутиньо дебютировал за «Баварию». Он арендован у «Барселоны» до конца сезона

    «Бавария» в выездном матче второго тура обыграла «Шальке» со счетом 3:0.

    Полузащитник Филиппе Коутиньо на 57-й минуте заменил Томаса Мюллера. За 36 минут бразилец не отметился результативными действиями.

    «Я очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» – огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать», – сказал он после матча.

    • Коутиньо арендован у «Барселоны» до конца сезона. Его переход из «Ливерпуля» в январе 2018-го года за 145 миллионов евро стал самым дорогим в истории каталонского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 01:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 44 минуты назад

      Ну как бэ от него никто не ждал сразу фееричного выхода

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