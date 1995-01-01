Коутиньо дебютировал за «Баварию». Он арендован у «Барселоны» до конца сезона

«Бавария» в выездном матче второго тура обыграла «Шальке» со счетом 3:0.

Полузащитник Филиппе Коутиньо на 57-й минуте заменил Томаса Мюллера. За 36 минут бразилец не отметился результативными действиями.

«Я очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» – огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать», – сказал он после матча.

Коутиньо арендован у «Барселоны» до конца сезона. Его переход из «Ливерпуля» в январе 2018-го года за 145 миллионов евро стал самым дорогим в истории каталонского клуба.