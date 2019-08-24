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    Семак: «Как это ни прискорбно, у «Уфы» один из самых плохих стадионов в РПЛ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) в интервью prosportstory.ru дал оценку башкирскому стадиону. Специалист во время игры не присутствовал на скамейке ввиду дисквалификации.

    — Это правда, что в Уфе самый плохой стадион в РПЛ по сравнению с другими?

    — Один из, наверное. К сожалению, как это ни прискорбно.

    — «Уфа» заслужила новый стадион своими результатами?

    — Конечно, заслужила. При мне и проект был, и его согласование получили. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит.

    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • В прошлом сезоне команда выступала в квалификации Лиги Европы.
    • «Зенит» в таблице чемпионата России занимает третье место.

    Источник: prosportstory.ru

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    24.08.2019 22:15
    Комментарии21
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga 7 часов назад

      Мужики, болельщики! Давайте правде смотреть в глаза! В Уфе ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН! Приехал Ростов, не выставил 2-х травмоопасных игроков, проиграл 0:2! Приехал Зенит-проиграл (по игрокам не в курсах)! Играют все в одинаковых условиях, А ТРЕНИРУЮТСЯ? Поэтому ДОМА Уфа "на коне"! Нужен ли такой клуб РПЛ? Сколько игроков получили травмы в Оренбурге, Уфе на искусственном газоне? Футбол должен быть на естественном покрытии, т.е. на траве! Тамбов заставили реконструировать стадион, вот к Уфе и Оренбургу должны быть применены те же санкции! ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ!

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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY > Serjoga 7 часов назад

      Во всех городах России живут одинаково любящие футбол люди, все хотят его видеть. Это для многих единственное, что не успели отнять. Не кипи, посмотри чуть пошире. Покрытие в Уфе не такое уж страшное. И потом, если условному дзюбе платят около миллиарда в год, один раз в год можно выйти и сыграть. Тебе такое предложи, ты бы вряд ли отказался.

      2
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      Рейтинг: +6759

      ufos73 > Serjoga 6 часов назад

      В Луже то же до не давнего времени была синтетика, и долго она там лежала, даже финал ЛЧ на нем провели! И что лужу то же надо развалить? )))
      У всех клубов есть синтетические поля, ни кто им не мешает на них готовится!

      3
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Дзюба может быть и "походит" по такому полю, но ты радости от этого не испытаешь, а "трупиков" 6 штук заменят не для смены тактики! неужели ты не видишь сколько травм на этих полях? Какой отскок, какая крошка скользкая? Футбол-это игра НА ТРАВЕ, а не "НА ПРОИЗВОДНОЙ, ПОХОЖЕЙ НА ТРАВУ! И дело не в миллиардах, а в том, что если игрок будет играть в полную силу и рассчитывать на траву, то на искусственном газоне его ВЫНЕСУТ с поля на НОСИЛКАХ!

      0
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > ufos73 6 часов назад

      А почему тогда не в равных условиях команды? Давайте везде синтетику постелим и посмотрю потом на ваши комментарии, что вы будете плеваться от такого футбола! Тогда все будут в равных условиях. ВСЕ будут тренироваться на синтетике! И половина, которая будет выкладываться на 100% будет по 6 месяцев в лазарете!

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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Кстати, а в Уфе естественная трава не растет? Не приживается? Или денег жалко? На хоккей бабло находят! Не нищий регион!

      2
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      Рейтинг: +6759

      ufos73 > Serjoga 6 часов назад

      Я не против, что бы все играли на траве, (думаю и в Уфе не против) но я реалист... Трава стоит намного дороже синтетики, и не у каждого есть бабло что бы построить стадион, да и государство не каждому дает на это бабло, как Ростову...

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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > ufos73 6 часов назад

      На хоккейный клуб "Уфа" деньги находятся! А на футбол нет? Значит не нужен футбол региону? Завтра увидишь другой Ростов! И где же принцип честной борьбы?

      1
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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY > Serjoga 6 часов назад

      Сергей, очень приятно, что ты так любишь футбол и болеешь за него. Но мы ведь в России живём. Никогда у нас не было и не будет равных условий для всех. Немцы вон смеются над нами: за то бабло, на которое был построен питерский стадион, они бы соорудили восемь. 100% Уфа была бы в числе этих восьми.

      1
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      Рейтинг: +6759

      ufos73 > Serjoga 6 часов назад

      А в Ростове есть еще какие то спортивные высокозатратные клубы? Нет? Кишка тонка? Наоборот они молодцы! И хоккей есть и футбол и другое! Бедно скромно но существует! А Башкирия врядли богаче Ростова, но даже не вбухивая миллионы смогли пробиться в Европу!
      Я бы на твоем место лучше бы интересовался куда пропадает бабло, которое в Ростов вливают...

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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > ufos73 6 часов назад

      Бабло воруют везде! И я не в прокуратуре работаю, чтобы этими вещами интересоваться! Хоккея в Ростове нет, но есть женский гандбол, который феерит в Европе, но там, наверное меньше затрат! Вот нет хоккея и не надо, но если есть футбол и стадион собирает по 30000 зрителей, то это показатель, а в Уфу приехал ЗЕНИТ-чемпион России и пришло-13368 (ожидается). Сколько придет на матч с Оренбургом?

      0
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Уфа в это число не попала, потому, что это и так дотационный регион, а попал Саранск, который не скоро вернется в РПЛ. Да, деньги государство транжирит по чем зря, с этим согласен, но почему двойные стандарты? В Екатеринбурге искусственный газон в манеже-играть нельзя, в Тамбове стадион не соответствует параметрам-играть нельзя, а разве стадионы в Уфе и Оренбурге соответствуют стандартам РФС? Вот в чем вопрос!

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      Рейтинг: +978

      Борат 7 часов назад

      Разогнать надо эту Уфу как Амкар... Никому не нужная команда!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY > Борат 7 часов назад

      Если провести опрос в Аркалыке, уверен, большинство скажет, что лучше оставить Уфу, а разогнать Зенит. Думаю причины объяснять не надо.

      3
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      Рейтинг: +314

      TRELL > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Смешной ты,клоун;))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +17126

      VVM1964 > Борат 4 часа назад

      Ты это в Уфе на стадионе , желательно на фан секторе , крикни - КЛОУН !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Ну вот и Семак туда же: ужасно плохие судьи ужасно судили на ужасно плохом стадионе.

      1
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      Рейтинг: +2626

      Freyk > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Не придумывайте того, чего нет. В интервью ни слова о том, что стадион как-то повлиял на игру. Констатация факта, что он хуже остальных: вы и сами можете прийти к такому выводу, просто сравнив фотографии со всех арен РПЛ.

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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY > Freyk 7 часов назад

      Если мы будем формировать РПЛ по фотографиям арен, то в таблице останется только Москва, Питер, Краснодар (которому повезло, что там осел Галицкий) и тусовка коррупционеров Сочи. Интересно тебе будет смотреть такой чемпионат???

      0
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      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      И я...традиционно мешают!

      0
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      Рейтинг: +17126

      VVM1964 > Агасфер 4 часа назад

      Да же если не мешают , то вирусом " нытика " заражен - симптомы питерской болезни просматриваются
      " В Питере - ныть " )))))))

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