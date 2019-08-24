Семак: «Как это ни прискорбно, у «Уфы» один из самых плохих стадионов в РПЛ»

Мужики, болельщики! Давайте правде смотреть в глаза! В Уфе ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН! Приехал Ростов, не выставил 2-х травмоопасных игроков, проиграл 0:2! Приехал Зенит-проиграл (по игрокам не в курсах)! Играют все в одинаковых условиях, А ТРЕНИРУЮТСЯ? Поэтому ДОМА Уфа "на коне"! Нужен ли такой клуб РПЛ? Сколько игроков получили травмы в Оренбурге, Уфе на искусственном газоне? Футбол должен быть на естественном покрытии, т.е. на траве! Тамбов заставили реконструировать стадион, вот к Уфе и Оренбургу должны быть применены те же санкции! ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) в интервью prosportstory.ru дал оценку башкирскому стадиону. Специалист во время игры не присутствовал на скамейке ввиду дисквалификации.
— Это правда, что в Уфе самый плохой стадион в РПЛ по сравнению с другими?
— Один из, наверное. К сожалению, как это ни прискорбно.
— «Уфа» заслужила новый стадион своими результатами?
— Конечно, заслужила. При мне и проект был, и его согласование получили. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит.
- «Уфа» в РПЛ идет девятой.
- В прошлом сезоне команда выступала в квалификации Лиги Европы.
- «Зенит» в таблице чемпионата России занимает третье место.