Семак: «Как это ни прискорбно, у «Уфы» один из самых плохих стадионов в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) в интервью prosportstory.ru дал оценку башкирскому стадиону. Специалист во время игры не присутствовал на скамейке ввиду дисквалификации.

— Это правда, что в Уфе самый плохой стадион в РПЛ по сравнению с другими?

— Один из, наверное. К сожалению, как это ни прискорбно.

— «Уфа» заслужила новый стадион своими результатами?

— Конечно, заслужила. При мне и проект был, и его согласование получили. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит.