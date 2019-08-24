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    «Спорт-Экспресс»: Глушенков не перейдет в «Верону». Он останется в «Спартаке»

    Сегодня появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков близок к переходу в «Верону».

    Сообщалось, что итальянский клуб уже освободил в составе место для футболиста не из Евросоюза.

    «Спорт-Экспресс» утверждает, что трансфер 20-летнего россиянина в «Верону» не состоится. Игрок останется в «Спартаке».

    • В январе 2019 года Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак» за 300 тысяч евро.
    • За московскую команду футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
    • «Верона» прошлый сезон провела в Серии В.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 16:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5795

      батог 9 часов назад

      Годик аренды в Вероне было бы не плохо и для парня и для Спартака !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19393

      oyabun 10 часов назад

      Да с самого начала очень сомнителен был этот переход. Глдавное чтобы талант парня не загнил на уровне Спартака-2. Того же желаю и Игнатову и Гапонову и Руденко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6759

      ufos73 11 часов назад

      Жаль парня, загубит пиджак его талант ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5905

      derrik2000 12 часов назад

      Первый раз за несколько недель усну спокойно: Глушенков не перейдёт в "Верону". ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +15629

      DVOK68 12 часов назад

      Конечно останется.

      2
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      Рейтинг: +416

      Frankfurt Am Main 13 часов назад

      поэтому руские футболёры никогда за пределы России не едут играть, и на еврокубковые аренах обсираютса.

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      Рейтинг: +8482

      vka1970 13 часов назад

      Аренда всё таки была бы предпочтительней.
      И опыта бы на брался и в игре с профи поднаторел.
      Главное чтоб назад вернуться не забыл.
      Было бы не плохо.
      В любом случае парень наш.

      4
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 13 часов назад

      Замаринуют парня

      1
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      Рейтинг: +6969

      Skull_Boy 13 часов назад

      Какой же он дятел, но не светит ему стартовый состав и все равно оставаться

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