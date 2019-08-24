«Спорт-Экспресс»: Глушенков не перейдет в «Верону». Он останется в «Спартаке»

Сегодня появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков близок к переходу в «Верону».

Сообщалось, что итальянский клуб уже освободил в составе место для футболиста не из Евросоюза.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что трансфер 20-летнего россиянина в «Верону» не состоится. Игрок останется в «Спартаке».