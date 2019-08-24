Форвард «Фламенго» Энрике разогнался до скорости 38 километров в час. Он побил рекорд Бэйла

В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Интернасьоналем» форвард команды из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике развил скорость 38 километров в час. Он побил рекорд атакующего игрока «Реала» Гарета Бэйла (36,9 километра в час).

Самым быстрым игроком на планете у Энрике стать не получилось. Есть сведения, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе разгонялся до 39 километров в час.

Энрике в матче с «Интернасьоналем» сделал дубль.

В Европе нападающий выступал за «Вольфсбург» (2016-2017 годы, 14 матчей в Бундеслиге).

Командных трофеев Энрике не брал.