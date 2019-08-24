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    Форвард «Фламенго» Энрике разогнался до скорости 38 километров в час. Он побил рекорд Бэйла

    В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Интернасьоналем» форвард команды из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике развил скорость 38 километров в час. Он побил рекорд атакующего игрока «Реала» Гарета Бэйла (36,9 километра в час).

    Самым быстрым игроком на планете у Энрике стать не получилось. Есть сведения, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе разгонялся до 39 километров в час.

    • Энрике в матче с «Интернасьоналем» сделал дубль.
    • В Европе нападающий выступал за «Вольфсбург» (2016-2017 годы, 14 матчей в Бундеслиге).
    • Командных трофеев Энрике не брал.

    Источник: Твиттер ФИФА

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    24.08.2019 14:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +832

      Avaretz 12 часов назад

      Действительно, так быстро пробежал, что даже на видео не заметил передвижения этого футболиста

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19393

      oyabun 14 часов назад

      Не то видео прикрепили! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +125

      Александр Алмазов 14 часов назад

      Кто куда и кто за кем бежит? Кто побил рекорд скорости! Бомбардир лузер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 15 часов назад

      несколько раз пересмотрел) кто куда бежал?я в ларек за пивом 1 января бегаю со скоростью звука

      2
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Niko 16 часов назад

      В какой момент на видео кто бежал с такой скоростью?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +519

      FENIX-SL 16 часов назад

      а видео тут это не к месту все же

      2
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