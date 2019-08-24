Fanatik: «Бешикташ» поборется с «Динамо» за Окака-Чуку

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может перейти в «Бешикташ», сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб видит в 30-летнем итальянце нигерийского происхождения замену для Бурака Йилмаза, который надолго выбыл из строя из-за травмы.

«Бешикташ» поборется за форварда с московским «Динамо», которое также проявляет к нему интерес.