Fanatik: «Бешикташ» поборется с «Динамо» за Окака-Чуку

Походу Динамо ничего не научили прошлые результаты от УЕФА. Опять ведь придут к этому же, или всё для этого делается целенаправленно?..
Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может перейти в «Бешикташ», сообщает Fanatik.
По информации источника, турецкий клуб видит в 30-летнем итальянце нигерийского происхождения замену для Бурака Йилмаза, который надолго выбыл из строя из-за травмы.
«Бешикташ» поборется за форварда с московским «Динамо», которое также проявляет к нему интерес.
- Во второй части прошлого сезона Окака-Чука выступал на правах аренды за «Удинезе». В 16 матчах Серии А он забил шесть голов.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Fanatik
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