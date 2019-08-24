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    Fanatik: «Бешикташ» поборется с «Динамо» за Окака-Чуку

    Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука может перейти в «Бешикташ», сообщает Fanatik.

    По информации источника, турецкий клуб видит в 30-летнем итальянце нигерийского происхождения замену для Бурака Йилмаза, который надолго выбыл из строя из-за травмы.

    «Бешикташ» поборется за форварда с московским «Динамо», которое также проявляет к нему интерес.

    • Во второй части прошлого сезона Окака-Чука выступал на правах аренды за «Удинезе». В 16 матчах Серии А он забил шесть голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Выпускается в Стамбуле с 20 ноября 1995 года. Тираж - около 250 тысяч экземпляров.

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    24.08.2019 13:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Николай71 16 часов назад

      Походу Динамо ничего не научили прошлые результаты от УЕФА. Опять ведь придут к этому же, или всё для этого делается целенаправленно?..

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