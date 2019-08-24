Круговой: «В матче «Уфа» – «Зенит» буду болеть за красивый футбол»

Защитник Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

Три дня назад петербургский клуб купил игрока и заключил с ним пятилетний контракт.

Футболиста оставили в «Уфе» на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Круговой может сыграть с «Зенитом», но только в случае выплаты определенной компенсации.

Матч «Уфа» – «Зенит» состоится сегодня, 24 августа.

Начало игры – в 16:30 по московскому времени.

«В сегодняшнем матче буду болеть за красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было», – сказал Круговой.