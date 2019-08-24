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    Круговой: «В матче «Уфа» – «Зенит» буду болеть за красивый футбол»

    Защитник Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

    • Три дня назад петербургский клуб купил игрока и заключил с ним пятилетний контракт.
    • Футболиста оставили в «Уфе» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
    • Круговой может сыграть с «Зенитом», но только в случае выплаты определенной компенсации.
    • Матч «Уфа» – «Зенит» состоится сегодня, 24 августа.
    • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.

    «В сегодняшнем матче буду болеть за красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было», – сказал Круговой.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.08.2019 12:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +929

      Boeung777 14 часов назад

      Как и все остальные матчи будешь болеть за красивый футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      RUSARM 15 часов назад

      Постоянно будешь лавку штанами шлифовать- и поделом тебе!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      Elisey13 17 часов назад

      Вот теперь часто будешь болеть на скамейке!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2162

      maygli 18 часов назад

      Возможность есть, нужно только раскошелиться.
      Было бы желание.
      Мы вот платим деньги, чтоб на вас смотреть, потому-что охота.
      Ну, а тебе видно не охота играть.

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