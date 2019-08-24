Быстров – о снижении результативности Смолова: «В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о том, почему нападающий Федор Смолов в «Локомотиве» стал меньше забивать по сравнению с «Краснодаром».

– Почему в «Локомотиве» Смолов стал гораздо меньше забивать?

– В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет, там нужно больше отрабатывать в обороне. Когда команда реже атакует, то и моментов у центрфорварда меньше.