Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Быстров – о снижении результативности Смолова: «В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о том, почему нападающий Федор Смолов в «Локомотиве» стал меньше забивать по сравнению с «Краснодаром».

    – Почему в «Локомотиве» Смолов стал гораздо меньше забивать?

    – В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет, там нужно больше отрабатывать в обороне. Когда команда реже атакует, то и моментов у центрфорварда меньше.

    • 29-летний Смолов, выступая за «Краснодар», становился лучшим бомбардиром РПЛ в двух сезонах подряд.
    • В сезоне-2015/16 форвард забил 20 мячей в чемпионате, а в сезоне-2016/17 – 18.
    • В «Локомотив» игрок перешел в августе 2018 года.
    • За год он отличился 10 голами в 35 матчах во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2019 09:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      geroin161 17 часов назад

      В Локо, ему придется потрудиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 20 часов назад

      Вся карьера Феди похожа на "синусоиду Рейнгольда" в оценке "Спартака" :То хвала,то ****...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер > Агасфер 20 часов назад

      Блин,русское слово "ху:ла" у бомбарды входит в разряд матерных!Вы бы хоть программу сделали по-человечески.Правда,другие сайты не лучше,на одном из них фамилию Обляков написать нельзя...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru