Быстров – о снижении результативности Смолова: «В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет»

В Локо, ему придется потрудиться
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о том, почему нападающий Федор Смолов в «Локомотиве» стал меньше забивать по сравнению с «Краснодаром».
– Почему в «Локомотиве» Смолов стал гораздо меньше забивать?
– В «Краснодаре» на него играла вся команда. В «Локомотиве» такого нет, там нужно больше отрабатывать в обороне. Когда команда реже атакует, то и моментов у центрфорварда меньше.
- 29-летний Смолов, выступая за «Краснодар», становился лучшим бомбардиром РПЛ в двух сезонах подряд.
- В сезоне-2015/16 форвард забил 20 мячей в чемпионате, а в сезоне-2016/17 – 18.
- В «Локомотив» игрок перешел в августе 2018 года.
- За год он отличился 10 голами в 35 матчах во всех турнирах.