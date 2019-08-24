Анчелотти: «Наполи» потратил много денег. Уровень команды заметно вырос»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о трансферной кампании клуба этим летом.

«Клуб очень качественно провел трансферное окно и потратил много денег. Я удовлетворен усилением состава. Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим новичкам уровень команды заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном», – сказал Анчелотти.