Анчелотти: «Наполи» потратил много денег. Уровень команды заметно вырос»

Если ещё Икарди купят, то у Юве будет хороший конкурент.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о трансферной кампании клуба этим летом.
«Клуб очень качественно провел трансферное окно и потратил много денег. Я удовлетворен усилением состава. Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим новичкам уровень команды заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном», – сказал Анчелотти.
- «Наполи» купил Лосано у ПСВ за 38 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории клуба.
- Суммарно клуб потратил на усиление текущим летом 128 миллионов евро.