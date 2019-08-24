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    Анчелотти: «Наполи» потратил много денег. Уровень команды заметно вырос»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о трансферной кампании клуба этим летом.

    «Клуб очень качественно провел трансферное окно и потратил много денег. Я удовлетворен усилением состава. Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим новичкам уровень команды заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном», – сказал Анчелотти.

    • «Наполи» купил Лосано у ПСВ за 38 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории клуба.
    • Суммарно клуб потратил на усиление текущим летом 128 миллионов евро.

    Источник: AS

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    24.08.2019 08:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +106

      Борис23 19 часов назад

      Если ещё Икарди купят, то у Юве будет хороший конкурент.

      0
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      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 21 час назад

      А че они купили то я чет упустил момент

      0
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      Рейтинг: +459

      OBOLEV > BlackMurder 19 часов назад

      Манолас, Мерет, Лосано= 96 где то )

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