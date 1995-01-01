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    Примера. «Леванте» дома обыграл «Вильярреал», судья за 7 минут назначил 3 пенальти в ворота гостей

    Встреча второго тура чемпионата Испании «Леванте»«Вильярреал» закончилась со счетом 2:1.

    В составе гостей забил нападающий Жерар Морено. За хозяев два пенальти на 68-й и 73-й минутах реализовал форвард Рохер Марти.

    На 66-й минуте одиннадцатиметровый не забил полузащитник Хосе Луис Моралес.

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

    Леванте – Вильярреал – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Морено, 3; 1:1 – Марти, 68 (с пенальти); 2:1 – Марти, 73 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Моралес, 66 – нет.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2711

      woyser 4 часа назад

      Что у них там творилось?)

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