Примера. «Леванте» дома обыграл «Вильярреал», судья за 7 минут назначил 3 пенальти в ворота гостей

Встреча второго тура чемпионата Испании «Леванте» – «Вильярреал» закончилась со счетом 2:1.

В составе гостей забил нападающий Жерар Морено. За хозяев два пенальти на 68-й и 73-й минутах реализовал форвард Рохер Марти.

На 66-й минуте одиннадцатиметровый не забил полузащитник Хосе Луис Моралес.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

Леванте – Вильярреал – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Морено, 3; 1:1 – Марти, 68 (с пенальти); 2:1 – Марти, 73 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Моралес, 66 – нет.

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