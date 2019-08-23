Директор «Уфы»: «Круговой душой с «Зенитом», вся семья была за его возвращение в клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл нюансы трансфера защитника Данила Кругового в «Зенит». Футболист текущий сезон полностью проведет на правах аренды в Уфе.

«Когда стало ясно, что предложений два (второе – от ЦСКА, прим. «Бомбардир») и что надо будет выбирать, я подошeл к Круговому и спросил, что он думает по этому поводу. Данил сказал, что душой он с «Зенитом», в котором провeл 14 лет. И ещe рассказал историю про отца, которого уже нет в живых. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.

Я ему ответил: «Это должно быть твоe решение». В итоге «Уфа» заняла наблюдательную позицию. Здесь был важен не столько определeнный момент для клуба, сколько желание и моральное состояние самого игрока.

В отношении «Уфы» речь шла о примерно схожих суммах. Мы свою позицию сразу обозначили — критерии ухода и возвращения уже на правах аренды. А дальше Данил решал сам со своими близкими и родными. Насколько я знаю, мама и вся семья на сто процентов были за возвращение в «Зенит», – сказал Газизов «Матч ТВ».