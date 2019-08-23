Дриусси: «Очень удивлен, что меня не вызвали в сборную Аргентины. Я был бы отличным партнером Месси»

Влияние Бздюбы.
Атакующий игрок «Зенита» Себастьян Дриусси выразил недоумение по поводу своего невызова в сборную Аргентины. Зенитовец считает, что он готов выступать в одной команде с Лионелем Месси.
«Очень удивлен, что не получил вызов в сборную Аргентины. Чтобы в определенный момент это случилось, буду продолжать трудиться. Я был бы отличным партнером для Месси», – приводит слова Дриусси La Oral Deportiva.
- Дриусси может перейти в итальянский чемпионат.
- В текущем сезоне Дриусси провел за «Зенит» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
- Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» действует до июня 2021 года.