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    Дриусси: «Очень удивлен, что меня не вызвали в сборную Аргентины. Я был бы отличным партнером Месси»

    Атакующий игрок «Зенита» Себастьян Дриусси выразил недоумение по поводу своего невызова в сборную Аргентины. Зенитовец считает, что он готов выступать в одной команде с Лионелем Месси.

    «Очень удивлен, что не получил вызов в сборную Аргентины. Чтобы в определенный момент это случилось, буду продолжать трудиться. Я был бы отличным партнером для Месси», – приводит слова Дриусси La Oral Deportiva.

    • Дриусси может перейти в итальянский чемпионат.
    • В текущем сезоне Дриусси провел за «Зенит» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
    • Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» действует до июня 2021 года.

    Источник: Твиттер

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    23.08.2019 22:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Влияние Бздюбы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +471

      SanInstructor 6 часов назад

      не в том клубе играешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +497

      Fju-2 7 часов назад

      Через 3 года вызовут в сборную... России

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Томик 7 часов назад

      Это же сборная Аргентины, Карл(в смысле Себастьян), а совсем не Буркина-Фасо. Как бы есть из кого выбрать.

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 7 часов назад

      Забивай почаще и поменьше по воротам мажь, учись у Месси, тогда и вызовут.

      0
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 8 часов назад

      Кому ты там нужен?

      0
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