Дриусси: «Очень удивлен, что меня не вызвали в сборную Аргентины. Я был бы отличным партнером Месси»

Атакующий игрок «Зенита» Себастьян Дриусси выразил недоумение по поводу своего невызова в сборную Аргентины. Зенитовец считает, что он готов выступать в одной команде с Лионелем Месси.

«Очень удивлен, что не получил вызов в сборную Аргентины. Чтобы в определенный момент это случилось, буду продолжать трудиться. Я был бы отличным партнером для Месси», – приводит слова Дриусси La Oral Deportiva.