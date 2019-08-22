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    «Рейтинг букмекеров»: «Зенит» получил от итальянского клуба предложение по Дриусси

    По информации «Рейтинга букмекеров», клуб из Италии намерен приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

    Питерский клуб получил запрос о трансфере аргентинца за 15 миллионов евро, эта сумма не устроила «Зенит».

    «Дриусси – игрок «Зенита». Мы не собираемся с ним расставаться», – прокомментировал эту информацию генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Подтверждать или опровергать получение запроса он не стал.

    В июне сообщалось, что «Рома» рассматривает Дриусси как усиление атакующей линии.

    • В текущем сезоне Дриусси провел за «Зенит» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
    • Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» действует до июня 2021 года.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    22.08.2019 17:14
    Комментарии16
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 18 часов назад

      Не надо продавать, хороший игрок!

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      Рейтинг: +709

      Mariner 23 августа, 00:52

      Ну хз... Как по мне, так его стоит продавать. Дзюба из-за паспорта так и так в составе будет + Азмун норм зашёл + Малком, который 100% заиграет. Дриусси скоро на лавку сядет - нужно продавать. 15 мультов вполне нормальные деньги за него.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 19:57

      Парень скоро уйдёт, другой вопрос получиться ли у него заиграть в Европе

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда этого тупого лба Зюбу продадут, или он никому нахр не нужен?

      -4
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      Рейтинг: +570

      Ганнибал Лектор 22 августа, 18:32

      Дриусси и Маммана - два действительно, классных игрока. Их надо оставить. Равно как и компанию Ракицкий, Барриос, Азмун и Малком. Среди остальных естественный отбор. Пусть доказывают. И оставить только одного.

      1
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      Рейтинг: +6660

      Вомбат > Ганнибал Лектор 22 августа, 20:16

      В каких играх за зенит Маммана доказал, что является классным игроком. Будьте добры, напомните, а то я помню только его привозы, и как он терял позицию.

      -1
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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > Ганнибал Лектор 22 августа, 21:01

      Ригони оставить ещё...

      0
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      Рейтинг: +570

      Ганнибал Лектор > Вомбат 22 августа, 21:57

      В тех играх, когда у него еще не было травмы крестов. То есть до марта 2018 года. Октябрь 2017, было несколько отличных матчей в его исполнении

      2
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:49

      Себа 40 лямов скоро будет стоить.

      2
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      Рейтинг: +6660

      Вомбат > paracetamol 22 августа, 20:22

      Если покажет себя в ЛЧ, тогда будет. Но он не индивидуал, он умный и тонкий командный игрок, сила которого в быстром принятии верных решений и высокой культуре паса. Но кому пасовать в Зените? Зенит пока выглядит командой, которая в группе ЛЧ обречена, как Локомотив год назад, не просто занять последнее место, а занять его глухо и безнадежно. Если Зенит не усилит игру, Дриусси не сможет себя показать в ЛЧ, и его ценник останется тем же.

      0
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 17:46

      Было бы глупо расставаться с ним перед ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +632

      lysenkoff 22 августа, 17:16

      Единственое дельное приобретение того времени)))
      Не отдавайте, со следующего сезона на флангах с Малколмом будут играть, если он жив здоров будет :D

      2
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > lysenkoff 22 августа, 18:16

      Маммана тоже дельное. Игрок очень хорош был по показателям до травмы

      3
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > KLIM777 22 августа, 19:43

      Маммана еще себя покажет. Лишь бы не продали.

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      Рейтинг: +632

      lysenkoff > KLIM777 22 августа, 22:04

      Надеюсь Иваныч поднатаскает его, скоро конец карьеры. Нужен нормальный центрдеф... Ну в первом же матче прыгнул на пенальти в штрафной, и в следующем подобное делал, уже без точки, все чем он запомнился если честно...

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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > lysenkoff 22 августа, 22:31

      Пока временно так, я думаю. Маммана молодой, 24 ему. играл он очень хорошо. Сейчас матчи ЛЧ плюс чемпионат и кубок, полюбому будет играть.

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