«Рейтинг букмекеров»: «Зенит» получил от итальянского клуба предложение по Дриусси

Не надо продавать, хороший игрок!
По информации «Рейтинга букмекеров», клуб из Италии намерен приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.
Питерский клуб получил запрос о трансфере аргентинца за 15 миллионов евро, эта сумма не устроила «Зенит».
«Дриусси – игрок «Зенита». Мы не собираемся с ним расставаться», – прокомментировал эту информацию генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Подтверждать или опровергать получение запроса он не стал.
В июне сообщалось, что «Рома» рассматривает Дриусси как усиление атакующей линии.
- В текущем сезоне Дриусси провел за «Зенит» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
- Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» действует до июня 2021 года.
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