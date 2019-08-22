«Рейтинг букмекеров»: «Зенит» получил от итальянского клуба предложение по Дриусси

По информации «Рейтинга букмекеров», клуб из Италии намерен приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Питерский клуб получил запрос о трансфере аргентинца за 15 миллионов евро, эта сумма не устроила «Зенит».

«Дриусси – игрок «Зенита». Мы не собираемся с ним расставаться», – прокомментировал эту информацию генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Подтверждать или опровергать получение запроса он не стал.

В июне сообщалось, что «Рома» рассматривает Дриусси как усиление атакующей линии.