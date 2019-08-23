Икарди уступил 9-й номер Лукаку. «Интер» заявил Мауро под 7-м номером

Закат чёрного рабп
«Интер» заявил форварда Мауро Икарди под 7-м номером на предстоящий сезон-2019/20.
Ранее итальянский нападающий выступал под 9-м номер.
В предстоящем розыгрыше Серии А под этим номером сыграет Ромелу Лукаку.
Бельгийский форвард перешел в миланский клуб этим летом из «Манчестер Юнайтед».
Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.