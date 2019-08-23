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    Икарди уступил 9-й номер Лукаку. «Интер» заявил Мауро под 7-м номером

    «Интер» заявил форварда Мауро Икарди под 7-м номером на предстоящий сезон-2019/20.

    Ранее итальянский нападающий выступал под 9-м номер.

    В предстоящем розыгрыше Серии А под этим номером сыграет Ромелу Лукаку.

    Бельгийский форвард перешел в миланский клуб этим летом из «Манчестер Юнайтед».

    Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    23.08.2019 20:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 10 часов назад

      Закат чёрного рабп

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      SinyaaPyll 10 часов назад

      Хитрый Икарди захапал номер Соболева.

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