Икарди уступил 9-й номер Лукаку. «Интер» заявил Мауро под 7-м номером

«Интер» заявил форварда Мауро Икарди под 7-м номером на предстоящий сезон-2019/20.

Ранее итальянский нападающий выступал под 9-м номер.

В предстоящем розыгрыше Серии А под этим номером сыграет Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард перешел в миланский клуб этим летом из «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.