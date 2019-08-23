Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Деталями перехода занимались клубы и мои представители»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как согласовывалась сумма трансфера из «Оренбурга» в «Рубин» и в клуб из Санкт-Петербурга.

«По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», – заявил футболист.