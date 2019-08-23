Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Деталями перехода занимались клубы и мои представители»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как согласовывалась сумма трансфера из «Оренбурга» в «Рубин» и в клуб из Санкт-Петербурга.

    «По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», – заявил футболист.

    • По документации РПЛ переходы Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2019 19:08
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4545

      Агасфер 8 часов назад

      Не утешай себя,ты всё равно звено в преступной сети по отмыванию денежных средств из бюджета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4768

      84aivengo 9 часов назад

      скорей всего на лавке будешь сидеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      Фан666 10 часов назад

      Тебя поимели, ты просто грязное белье на котором намыли бабок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 11 часов назад

      Ну чё к мужику пристало всякое дешевое желтое журналюжное отребье, бездельники всякие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      mp7700 11 часов назад

      Сутормин: Деталями занимались сутенеры, мое дело вовремя рот открыть и ноги развести, как мосты после 23.00

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 12 часов назад

      как проститутка которую возят))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru