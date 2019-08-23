Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Деталями перехода занимались клубы и мои представители»

Не утешай себя,ты всё равно звено в преступной сети по отмыванию денежных средств из бюджета.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как согласовывалась сумма трансфера из «Оренбурга» в «Рубин» и в клуб из Санкт-Петербурга.
«По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», – заявил футболист.
- По документации РПЛ переходы Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
- Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.