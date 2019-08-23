Рабьо: «Мы с Криштиану отлично ладим. Не могу дождаться матча с «Пармой»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо рассказал о подготовке к сезону в составе новой команды.

«Летом я провел много матчей, потому что должен был адаптироваться. Мы с Криштиану отлично ладим, он тоже играет на левом фланге. Тренировки с ним позволяют мне развиваться и хорошо влияют на остальных.

Турин отличается от Парижа. Город меньше размером, но красивый. Я здесь удачно устроился и чувствую себя непринужденно, что очень важно для моей игры.

Не могу дождаться начала этого приключения. Я в хорошей форме. Мы тренировались целое лето, но готовы к матчу с «Пармой». Будет трудно, потому что мы – фавориты, и соперник отдаст на поле все силы.

Сарри произвел на меня отличное впечатление. У него очень конкретная игровая философия – он знает, что конкретно должны делать футболисты как в атаке, так и в защите.

Мы уже приняли его видение и удачно работаем с его помощниками», – цитирует француза Goal со ссылкой на Sky Sport 24.