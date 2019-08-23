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    Рабьо: «Мы с Криштиану отлично ладим. Не могу дождаться матча с «Пармой»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо рассказал о подготовке к сезону в составе новой команды.

    «Летом я провел много матчей, потому что должен был адаптироваться. Мы с Криштиану отлично ладим, он тоже играет на левом фланге. Тренировки с ним позволяют мне развиваться и хорошо влияют на остальных.

    Турин отличается от Парижа. Город меньше размером, но красивый. Я здесь удачно устроился и чувствую себя непринужденно, что очень важно для моей игры.

    Не могу дождаться начала этого приключения. Я в хорошей форме. Мы тренировались целое лето, но готовы к матчу с «Пармой». Будет трудно, потому что мы – фавориты, и соперник отдаст на поле все силы.

    Сарри произвел на меня отличное впечатление. У него очень конкретная игровая философия – он знает, что конкретно должны делать футболисты как в атаке, так и в защите.

    Мы уже приняли его видение и удачно работаем с его помощниками», – цитирует француза Goal со ссылкой на Sky Sport 24.

    • 24-летний Рабьо перешел в туринский клуб в июле свободным агентом. С 2012-го года он выступал за главную команду «ПСЖ».
    • Матч «Парма» – «Ювентус» состоится в субботу, 24-го августа. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри пропустит встречу из-за пневмонии.

    Источник: Goal

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    23.08.2019 07:53
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