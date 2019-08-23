Понсе: «Надеемся взять реванш в Москве»

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мыслями после поражения своей команды от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Понятное дело, что результат отрицательный. Не за этим сюда ехали. Хотелось другого исхода. Знали, что встретим достойного соперника, что команда у «Браги» сыгранная, опытная. Но есть еще матч в Москве. Надеемся взять там реванш.

Эпизоды, когда я бил вместо того, чтобы отдать пас, – чисто игровые. В команде нет эгоистов. Игровая ситуация порой складывается так быстро, что нет времени на раздумье. В этот раз я поступил так – пробил. Забил бы – все побежали бы радоваться. Будет другой момент – и я отдам пас.

Матч был непростой для всех. Тяжело играть без мяча. Я старался действовать как можно проще, имел пару моментов, но, к сожалению, забить не смог», – сказал Понсе.

«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

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