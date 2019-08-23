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    Понсе: «Надеемся взять реванш в Москве»

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мыслями после поражения своей команды от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Понятное дело, что результат отрицательный. Не за этим сюда ехали. Хотелось другого исхода. Знали, что встретим достойного соперника, что команда у «Браги» сыгранная, опытная. Но есть еще матч в Москве. Надеемся взять там реванш.

    Эпизоды, когда я бил вместо того, чтобы отдать пас, – чисто игровые. В команде нет эгоистов. Игровая ситуация порой складывается так быстро, что нет времени на раздумье. В этот раз я поступил так – пробил. Забил бы – все побежали бы радоваться. Будет другой момент – и я отдам пас.

    Матч был непростой для всех. Тяжело играть без мяча. Я старался действовать как можно проще, имел пару моментов, но, к сожалению, забить не смог», – сказал Понсе.

    • «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.
    • Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: Sport24

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    23.08.2019 01:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 часа назад

      С тобой возьмешь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 часа назад

      Надеемся тебя скоро выгонят из Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 23 часа назад

      С такой игрой никакого реванша не будет. Брага и в Москве выиграет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4705

      Старикан 23 часа назад

      Даже с трёх метров, хоть и из положения вне игры, и то забить не смог!

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      Рейтинг: +8286

      Диктор 23 августа, 06:49

      Верим в вас пацаны.

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