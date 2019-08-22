Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.

«Не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», – сказал футболист.