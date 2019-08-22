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    Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.

    «Не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», – сказал футболист.

    • В сезоне-2018/19 «Локомотив» принимал участие в групповом этапе ЛЧ.
    • В квартете с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту» команда набрала три очка (победа над турками и пять поражений).
    • В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место.

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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    22.08.2019 23:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 часа назад

      Ну по сравнению с эстонией да посильнее будет

      0
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 23 августа, 07:08

      внутренний чемпионат сильный, но как наши клубы выходят в еврокубки, так просто одни нервы от вашего футбола, если это футболом можно назвать с вашими контрактами и тренерами с умными видами

      0
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      Рейтинг: +231

      Burtaze 23 августа, 05:26

      нееее...не слабый...он у нас очень слабый...один только спартак и соответствует...

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      Рейтинг: +1436

      Axe111 23 августа, 02:06

      Слабейший чемпионат, уровень Казахстана

      0
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      Рейтинг: +517

      FENIX-SL 23 августа, 00:24

      не слабый в деньгах

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 23:48

      На уровне чемпионата Бельгии где-то. А всем остальным сосем

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