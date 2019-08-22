Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»

Ну по сравнению с эстонией да посильнее будет
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
«Не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», – сказал футболист.
- В сезоне-2018/19 «Локомотив» принимал участие в групповом этапе ЛЧ.
- В квартете с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту» команда набрала три очка (победа над турками и пять поражений).
- В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место.