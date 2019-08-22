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    Ковач: «Сначала нужно привести Коутиньо в форму. Мы не собираемся рисковать»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о готовности новичка команды Филиппе Коутиньо принять участие в матче 2-го тура Бундеслиги против «Шальке».

    «Коутиньо до сих пор не участвовал во многих тренировках. Сначала нужно привести его в форму. Мы не собираемся рисковать. Филиппе должен полностью использовать свой потенциал. Он футболист мирового уровня и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду», – сказал Ковач.

    • «Бавария» арендовала бразильца у «Барселоны» на один год за 8,5 миллиона евро.
    • В соглашении между клубами есть опция выкупа за 120 миллионов.
    • Матч «Шальке» – «Бавария» состоится в субботу, 24 августа, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    22.08.2019 21:55
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