Ковач: «Сначала нужно привести Коутиньо в форму. Мы не собираемся рисковать»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о готовности новичка команды Филиппе Коутиньо принять участие в матче 2-го тура Бундеслиги против «Шальке».

«Коутиньо до сих пор не участвовал во многих тренировках. Сначала нужно привести его в форму. Мы не собираемся рисковать. Филиппе должен полностью использовать свой потенциал. Он футболист мирового уровня и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду», – сказал Ковач.