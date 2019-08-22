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    Дибала: «Амазония – лес каждого из нас, и наше будущее горит. Вы должны что-то сделать»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

    «Амазония горит. Амазония – это не только Южная Америка, она принадлежит всем нам. Ее леса – это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония – это лес каждого из нас, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать», – написал Дибала в своем инстаграме.

    В конце июля нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, оформивший дубль в матче с «Сочи» (3:0), написал, что голы посвящает «родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров».

    • С начала года в лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество природных пожаров. Увеличение числа пожаров связывают с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами, и списывает пожары на естественную для сезона жару.

    text

    Публикация от text (@paulodybala)

    Источник: инстаграм Пауло Дибалы

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    22.08.2019 18:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +281

      OrenburgFC 23 августа, 05:28

      Опыт России переняли быстро. Вообще страны БРИКС они такие. Кто следующий? ЮАР... ждем новостей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1347

      sobaka120982 22 августа, 20:13

      Дружище я со своей з.п. В 30000 р₽ кому то что то должен? Мне кажется именно ты можешь со своим заработком что то изменить, нунапример купить пожарную расчетную машину и передать этому региону

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1645

      SarJr 22 августа, 19:34

      А с Сибирью уже все смирились.... (

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Kapron64 22 августа, 18:40

      Молодец Ди! О таких вещах надо говорить во всеуслышание, особенно тем, кто популярен, судя по всему, только общественный резонанс заставляет пошевелиться власть.
      Пытаюсь вспомнить, кто-нибудь из наших футболистов обращал внимание общественности на пожары в Сибири? Боятся ЕР, и молчат в тряпочку...
      На ум приходит только Игнатьев (тоже молодец, кстати!) из Краснодара, но он пока что не так популярен, чтобы его слова были замечены вышкой.
      Что же молчали наши сборники?!

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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 18:38

      Мы должны,а ты нет.У тебя бабки ты и туши.Нам бомжам это не нужно

      0
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      Рейтинг: +40

      гууд > GSmall 22 августа, 18:50

      Зенит всегда так говорит))))

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      Рейтинг: +632

      GSmall > гууд 22 августа, 18:54

      Ну да,видишь даже игроков за 50 тысяч рублей берут,не долларов и евро,а рублей)

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