Дибала: «Амазония – лес каждого из нас, и наше будущее горит. Вы должны что-то сделать»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

«Амазония горит. Амазония – это не только Южная Америка, она принадлежит всем нам. Ее леса – это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония – это лес каждого из нас, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать», – написал Дибала в своем инстаграме.

В конце июля нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, оформивший дубль в матче с «Сочи» (3:0), написал, что голы посвящает «родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров».

С начала года в лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество природных пожаров. Увеличение числа пожаров связывают с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами, и списывает пожары на естественную для сезона жару.